vor 2 Min.

ProSieben heute mit "Big Bang Theory"-Marathon: Sendetermine & Folgen

Die Schauspieler von "Big Bang Theory": In Deutschland läuft das Finale der beliebten Sitcom heute am 25.11.19 auf ProSieben. Zuvor zeigt der Sender den "Big Bang Theory"-Marathon.

Heute am 25.11.19 zeigt ProSieben das Finale von "The Big Bang Theory" - und vorher schon den ganzen Tag ausgewählte Folgen. Das sind die Sendetermine.

"The Big Bang Theory" ist über zwölf Staffeln zum Kult geworden. Nachdem das Finale schon vor Monaten in den USA zu sehen war, wird es im deutschen Free-TV am 25. November von ProSieben gezeigt. Der Sender begleitet das mit einer besonderen Aktion: An dem Tag wird es einen "Big Bang Theory"-Marathon geben.

Von 7.10 Uhr bis zum Abend zeigt ProSieben ausgewählte Folgen der Nerd-Sitcom. Nach 24 alten Episoden läuft dann ab 20.15 Uhr das Finale mit den beiden neuen Folgen "Die Keine-Konstante-Katastrophe" und "Das Stockholm-Syndrom".

Am 2. Dezember wird ProSieben dann noch das Special "Bye Bye Big Bang Theory" ausstrahlen. Schauspieler Kaley Cuoco und Johnny Galecki gewähren dabei Blicke hinter die Kulissen der US-Serie. Die beiden spielen in der Sitcom die Figuren Penny und Leonard, die sehr unterschiedlich sind, im Laufe der zwölf Staffeln aber zusammenkommen und sogar heiraten.

Welche Folgen von "Big Bang Theory" werden am 25. November gezeigt? Hier die Sendetermine:

"Big Bang Theory": Finale heute - Folgen und Sendetermine auf ProSieben

07.10 Uhr - Staffel 01, Episode 15: "Sheldon 2.0"

07.35 Uhr - Staffel 01, Episode 16: "Die Erdnuss-Reaktion"

08.05 Uhr - Staffel 02, Episode 08: "Stein, Schere, Spock"

08.30 Uhr - Staffel 02, Episode 17: "Das Placebo-Bier"

08.55 Uhr - Staffel 03, Episode 15: "Freiflug nach Genf"

09.25 Uhr - Staffel 03, Episode 23: "Nie mehr dumme Typen"

09.50 Uhr - Staffel 04, Episode 10: "Die animalische Amy"

10.15 Uhr - Staffel 04, Episode 18: "Herz Zwei"

10.40 Uhr - Staffel 05, Episode 04: "Such dir eine Inderin!"

11.05 Uhr - Staffel 05, Episode 24: "Fruchtzwerg fliegt ins All"

11.30 Uhr - Staffel 06, Episode 15: "Spoileralarm!"

11.55 Uhr - Staffel 06, Episode 18: "Prinzessinnen der Wissenschaft"

12.20 Uhr - Staffel 07, Episode 17: "Wenn Männer Händchen halten"

12.45 Uhr - Staffel 07, Episode 19: "Reife Leistung, Playboy!"

13.15 Uhr - Staffel 08, Episode 14: "Sheldon und der Troll"

13.40 Uhr - Staffel 08, Episode 16: "Die Intimitäts-Beschleunigung"

14.05 Uhr - Staffel 09, Episode 06: "Die Helium-Krise"

14.30 Uhr - Staffel 09, Episode 08: "Spione wie wir"

15.00 Uhr - Staffel 10, Episode 19: "Die Beschimpfungs-Theorie"

15.30 Uhr - Staffel 10, Episode 22: "Der Stelzen-Traum"

16.00 Uhr - Staffel 11, Episode 19: "Das Machtwechsel-Modell"

16.30 Uhr - Staffel 11, Episode 23: "Die Reifendoktor-Reise"

18.10 Uhr - Staffel 12, Episode 12: "Der Fortpflanzungs-Vorschlag"

18.40 Uhr - Staffel 12, Episode 19: "Das Roller-Revival"

Heute Finale von "The Big Bang Theory": ProSieben zeigt die letzten beiden Folgen am 25.11.19

20.15 Uhr - Staffel 12, Episode 23: "Die Keine-Konstante-Katastrophe"

20.45 Uhr - Staffel 12, Episode 24: "Das Stockholm-Syndrom"

(sge, dpa)

Themen folgen