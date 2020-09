18:22 Uhr

Prodigal Son: Start im Free-TV. Erfahren Sie alles über Handlung und Schauspieler

Bild: © Warner Bros. Entertainment Inc.

"Prodigal Son" läuft bei Sat.1 zum ersten Mal im deutschen Free-TV: Der Sohn eines Serienmörders arbeitet als Profiler für die Polizei. Worum geht es bei der Handlung? Welche Schauspieler gehören zur Besetzung? Hier bekommen Sie alle Infos zu der Serie.

Von Claus Holscher

Sat.1 macht es spannend und untertitelt seine Free-TV-Premiere der Serie "Prodigal Son" mit "Der Mörder in dir". Der englische Begriff "prodigal" hat viele Bedeutungen, in diesem Fall wird er wohl am treffendsten mit "verloren" oder "verflucht" übersetzt. Worum geht es? Welche Darsteller gehören zum Cast? Hier erfahren Sie es.

"Prodigal Son" bei Sat.1: Wann ist der Start im Free-TV?

Sat.1 hat den Start der Serie für Freitag, 10. September 2020, angekündigt. Sendebeginn ist 20.15 Uhr.

Die Handlung: Worum geht es bei "Prodigal Son"?

Malcolm Bright ist der mit Sicherheit ungewöhnlichste Profiler, den das FBI je hatte: Als Sohn des berüchtigten Serienkillers Dr. Martin Whitly zeigt er ein geradezu beängstigend gutes Einfühlungsvermögen in die Gedankenwelt von Schwerverbrechern. Doch kaum jemand ahnt, dass er selbst panische Angst hat. Er befürchtet nämlich, die gleichen fatalen Neigungen geerbt zu haben, die seinen Vater hinter Gitter gebracht haben.

Nachdem das FBI ihn rausgeschmissen hat, landet Malcolm als Berater im NYPD-Team seines alten Freundes Gil Arroyo. Der hat gerade einen Mord am Hals, der verblüffend an die Taten des "Chirurgen" alias Dr. Martin Whitly erinnert. Malcolm hat seinen Vater seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen - aber jetzt braucht er seine Hilfe.

Besetzung von "Prodigal Son": Welche Darsteller sind im Cast?

Tom Payne als Malcolm Bright (Profiler)

als (Profiler) Michael Sheen als Dr. Martin Whitly (Vater und Serienkiller)

als Dr. (Vater und Serienkiller) Lou Diamond Phillips als Gil Arroyo (NYPD-Cop und Malcolms Ziehvater)

als (NYPD-Cop und Ziehvater) Bellamy Young als Jessica Whitly ( Malcolms Mutter)

als Jessica ( Mutter) Halston Sage als Ainsly Whitly ( Malcolms Schwester)

( Schwester) Aurora Perrineau als Detective Dani Powell (NYPD-Cop, Malcolms Kollegin)

als Detective (NYPD-Cop, Kollegin) Frank Harts als Detective JT Tarmel (NYPD-Cop, Malcolms Kollege)

als Detective JT Tarmel (NYPD-Cop, Kollege) Keiko Agena als Dr. Edrisa Tanaka (Leichenbeschauerin)

Ganze Folgen: "Prodigal Son" kann man auch online streamen

Nach der TV-Ausstrahlung sind die ganzen Folgen 30 Tage lang kostenlos online abrufbar auf der sat1.de, in der SAT.1 App, HbbTV sowie auf Joyn. (AZ)

