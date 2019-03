16:40 Uhr

"Prodigy"-Frontmann Keith Flint mit 49 Jahren gestorben

"Prodigy"-Frontmann Keith Flint stirbt mit nur 49 Jahren in seinem Haus. Mit der Band belegte der Engländer viele Male Platz 1 der Charts.

Von Markus Bär

Wer Keith Flint je in einem Video oder auf der Bühne gesehen hat, wird das wahrscheinlich leichtsam mit einer bestimmten Assoziation in Verbindung bringen: mit hoher Geschwindigkeit. Der Frontmann der englischen Elektropunk-Band „Prodigy“ lebte mit einem unfassbar hohen Tempo. Das forderte möglicherweise seinen Preis. Am Montagmorgen fand ihn die Polizei in seinem Haus in Dunmow nordöstlich von London. Er wurde nur 49 Jahre alt. Nach Angaben seines Bandkollegen Liam Howlett hat sich Flint das Leben genommen.

Kinder hatten Angst vor Keith Flint

Man kann mit Fug und Recht sagen, dass der gebürtige Londoner einer der bizarrsten Künstler der Musikszene überhaupt gewesen ist. Er wusste sich mit einem Blick und einem Gesichtsausdruck in Szene zu setzen, der kaum wahnsinniger wirken konnte. Das bewies er schon 1996, als er ans Mikrofon der Band kam (zuvor war er bei „Prodigy“ nur als Tänzer auf der Bühne gestanden) und die Gruppe mit dem Stück „Firestarter“ legendär machte. Es wurde von der BBC aus dem Programm genommen, weil sich zahlreiche Eltern massiv beschwert hatten. Ihre Kinder seien in Angst und Panik geraten, als sie das Schwarz-Weiß-Video von „Firestarter“ im Fernseher sahen.

Ein besseres Marketing hätte „Prodigy“ gar nicht passieren können: Das Stück verkaufte sich allein in Großbritannien über 600.000 Mal. Das dazugehörige (dritte) Album der Band, „The Fat of the Land“, belegte in 27 Ländern Platz 1 der Charts – neben dem Vereinigten Königreich in den USA – sowie auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Fast jedes Album der Band landete in der Folge auf der Insel auf Platz 1. So auch das erst im November 2018 veröffentlichte Album „No tourists“, das in Deutschland immerhin bis auf Platz 6 kam. „Prodigy“ waren permanente Gäste bei großen deutschen Festivals wie etwa „Rock am Ring“.

Keith Flint ist tot - die genauen Hintergründe sind unbekannt

Auch abseits der Musik lebte Keith Flint mit hohem Tempo. Er war begeisterter Motorsportler und zudem Gründer und Inhaber eines erfolgreichen Motorradteams. Die genauen Gründe, warum sich der Musiker das Leben nahm, sind nicht bekannt. Er hinterlässt seine Ehefrau Mayumi Kai.

Themen Folgen