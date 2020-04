09:28 Uhr

Programm am Karfreitag 2020: Filme am 10.4.20

TV-Programm am Karfreitag: Der Klassiker "Die zehn Gebote" darf an keinem Osterwochenende fehlen.

Karfreitag 2020: Am 10.4.20 ist im TV-Programm einiges geboten. Ob Familien- oder Actionfilm: Hier erhalten Sie einige Empfehlungen rund ums Fernsehen am Karfreitag.

Was läuft am Karfreitag im TV? Wir stellen Ihnen das TV-Programm für Ostern 2020 vor. Natürlich konzentrieren wir uns dabei auf die Highlights im Free-TV und geben Tipps, bei welchem Sender und welchem Film sich das Einschalten am 10.4.20 lohnt.

Programm am Vormittag: TV-Tipps für Karfreitag, 10. April 2020

Die Schöne und das Biest (ZDF, 10.30): Trickfilm-Klassiker von Disney über über die Bedeutung innerer Werte aus dem Jahr 1991.

TV-Programm am Karfreitag: Filme am Mittag

Fräulein Smillas Gespür für Schnee (Arte, 13.45 Uhr): Der deutsch-schwedische Kriminalfilm handelt von dem Mord am fünfjährigen Jesaja, der zunächst wie ein Unfall aussieht.

Die zehn Gebote (ZDF, 13.50 Uhr): Der Klassiker zu jedem Osterfest über Moses, der sich nach der Erkenntnis über seine wirkliche Herkunft die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei zur Aufgabe macht.

Fernsehprogramm am 10.4.20: Filme am Nachmittag

Harry Potter und der Feuerkelch (Sat.1, 17.05 Uhr): Im vierten Teil der Harry Potter-Reihe duellieren sich verschiedene Schulen im Trimagischen Turnier, während Lord Voldemort erneut versucht, die Macht an sich zu reißen.

Karfreitag: TV-Tipps zur Prime-Time und am Abend

Fack Ju Göhte 3 (Sat.1, 20.15 Uhr): Im dritten Teil der Reihe versucht Zeki Müller, gespielt von Elyas M´Barek, seine wenig motivierten Schüler durch das Abitur zu bringen.

Pirates of the Caribbean: Salazars Rache (ProSieben, 20.15 Uhr): Captain Salazar macht sich mit seinem Gefolge auf die Jagd nach Piraten und hat es dabei besonders auf seinen alten Erzfeind Captain Jack Sparrow abgesehen.

Vier Fäuste für ein Halleluja (Kabel eins, 22.10 Uhr): In der Westernparodie versuchen sich Terence Hill und Bud Spencer als Ganoven durchzuschlagen, was ihnen aufgrund mangelnder Fähigkeiten nicht wirklich gelingt.

Mad Max: Fury Road (ProSieben, 22.50 Uhr): Die Oscar-prämierte Neuauflage der alten Kultreihe spielt in der Wüste einer postapokalyptischen Welt, in der jeder ums Überleben kämpft.(AZ)

