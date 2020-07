17:10 Uhr

"ProjectTogether": Junges Team entwickelt digitale Innovationsplattform

Viele kommen auf bessere Ideen als einer allein: Nach dem #WirVsVirus Hackathon plant "ProjectTogether" eine Plattform, auf der sich Bürger an der Lösung großer Probleme beteiligen können.

Die gemeinnützige Organisation "ProjectTogether" will eine gesellschaftliche Innovationsplattform aufbauen. Zu diesem Zweck hat das junge Unternehmen nun eine Zusammenarbeit mit vier Finanzierungspartnern vereinbart. Ziel ist die Lösung großer gesellschaftlicher Probleme durch die breite Beteiligung von Bürgern.

Dem Projekt liegt das "bottom-up"-Prinzip zugrunde, so die Gründer. Das bedeutet: Bürger können sich niedrigschwellig an der Lösung von Problemen beteiligen. Das Team versteht sich als "Wegbereiter des gesellschaftlichen Fortschritts" und will Ansätze zur Lösung der ganz großen Probleme beitragen wie Klima-Wandel, Corona-Pandemie oder Bildungschancen. Der Vorteil des dezentralen Ansatzes: Zeitgleich können hunderte Lösungsansätze entwickelt werden, die dann je nach Bedarf unterstützt oder getestet werden. "Der Ideenreichtum aus der Gesellschaft muss mit der Umsetzungskraft etablierter Institutionen zusammen gedacht werden. Dafür wollen wir unternehmerische Denkweisen und Startup-Methoden auf das Lösen von gesellschaftlichen Herausforderungen übertragen", sagt Gründer Philipp von der Wippel.

"ProjectTogether" veranstaltete #WirVsVirus-Hackathon

Vier Förderungspartner begleiten in den nächsten Jahren die Bildung der Innovationsplattform: Schöpflin Stiftung, MSR Social Impact gGmbH, Noventi Health SE, und Holzer Group. Zusammen mit vier Akteuren aus Wissenschaft und Gesellschaft werden die Finanzpartner einen Beirat bilden. Eines der Mitglieder ist Parship-Gründer und Verlags-Geschäftsführer (Apotheken Umschau) Andreas Arntzen. Er sagt: "Das Team von ProjectTogether steht für eine Generation, die nicht auf Lösungen wartet, sondern selbst handelt."

Das nächste Projekt von "ProjectTogether" ist eine "Farm-Food-Climate-Challenge". Ab August sollen mehr als hundert Gründer-Initiativen Ideen entwickeln, wie sich Landwirtschaft und Klimaschutz vereinen lassen.

In den letzten Jahren hat "ProjectTogether" über 1000 Lösungsansätze unterstützt. Zuletzt wurde der #WirVsVirus Hackathon in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung veranstaltet, an dem 28.000 Menschen teilnahmen. 130 der daraus hervorgegangenen Lösungsansätze werden aktuell vom Bund getestet und validiert. So wurde etwa die App "Quarano" entwickelt, die bereits erste Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung entlastet, so das Unternehmen. (AZ)

Themen folgen