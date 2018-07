"Promi Big Brother" 2018: Alle Kandidaten

13:34 Uhr

"Promi Big Brother" 2018 läuft ab dem 17. August auf Sat.1. Noch ist nichts offiziell bekannt, aber über einige Namen gibt es schon Spekulationen.

"Promi Big Brother" 2018 beginnt am 17. August auf Sat.1.

Die Namen der Kandidaten stehen noch nicht offiziell fest.

Aber:Gerüchte über erste Anwärter gibt es schon.

Die News finden Sie im News-Blog.

Im Sommer ziehen wieder Reality-Stars in die wahrscheinlich bekannteste Wohngemeinschaft der deutschen Fernsehlandschaft. "Promi Big Brother" startet am 17. August. Sat.1 strahlt die Sendung aus, doch was die Kandidaten angeht, hält der Sender sich bedeckt. Die Redaktion von Vip.de meint aber mögliche Kandidaten zu wissen und beruft sich dabei auf Branchenkreise.

"Promi Big Brother" 2018: Diese Kandidaten könnten dabei sein

Oliver Sanne: Zwei Mal konnten RTL-Zuschauer ihm in den letzten Jahren beim Flirten, Küssen und Rosenverteilen zusehen - beim "Bachelor" 2015 und bei "Bachelor in Paradise" in diesem Jahr. Gerüchten zufolge solle er nun ins Promi-Haus von "Big Brother" einziehen. Er dürfte nur hoffen, dass ein anderer Reality-Star dort auf keinen Fall teilnimmt: Carolin Ehrensberger. Nachdem er ihr beim "Bachelor" 2015 die letzte Rose verwährte, war sie es, die ihn in diesem Jahr zurückwies. "Ich habe gedacht: 'Du kleine Schlange'. Das war auf jeden Fall hinterlistig und ein Spiel von ihr", sagte er hinterher.

Der 31-Jährige wurde in Bonn geboren. Im nahegelegenen Köln hat er später Fitnessökonomie studiert und nebenbei als Trainer gearbeitet. Der Sport-Fanatismus komme von seinem Übergewicht als Jugendlicher, dass er sich später abtrainiert habe, wie er sagt. Und das hat sich bezahlt gemacht: 2014 wurde er zum "Mister Germany" gewählt. Auf Instagram präsentierte er sich seinen Followern mit einem Vorher-Nacher-Bild:

Ein Beitrag geteilt von Oliver Sanne (@oliversanne.coaching) am Mai 20, 2018 um 12:00 PDT

Silvia Wollny: Silvia Wollny wurde bekannt durch die Pseudo-Doku "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie". Dort präsentierte sich die 53-Jährige als achtfache Mutter mit ihrer Familie. Falls sie tatsächlich bei "Promi Big Brother" 2018 auftreten sollte, wäre das eine Chance, sich abseits der Mutter-Rolle einen Namen zu machen.

Schlagzeilen machte Silvia Wollny zuletzt durch das Geständnis einer skurrilen Sucht: Sie sei süchtig nach Käsechips gewesen. „Ich habe zehn Jahre lang nichts anderes gegessen, kein Brot, keine Äpfel, keine Kartoffeln, gar nichts mehr außer diese Käsechips, weil die einen ja so gesättigt haben", sagte sie. Bis zu 234 Kilo habe sie damals gewogen.

Alphonso Williams: Ruhig ist es geworden um Alphonso Williams. Und das, obwohl er erst vor einem Jahr bei DSDS zum Superstar gekürt wurde. Von Anfang an galt er als Publikumsliebling, flog dann wegen vertraglicher Probleme kurz vor den Liveshows raus, ließ sich vom Publikum per Wildcard retten und zog ins Finale ein.

Das war vor einem Jahr. Und jetzt? Alphonso hat angekündigt an einem neuen Album zu arbeiten, die Single "Everything Changes" ist bereits erschienen. Ein möglicher Auftritt im "Big Brother"-Haus könnte die Aufmerksamkeit um seine Person befeuern.

Martin Rose: Er wurde bekannt mit "Schwiegertochter gesucht". Eine gewisse Prominenz genoss er aber zuvor schon: Martin Rose hat äußerlich verblüffende Ähnlichkeit mit Schlagersänger Wolfang Petry. Und daraus wusste er Kapital zu schlagen. Denn bevor der 47-Jährige im TV auftrat, verdiente er sein Geld als Alleinunterhalter und Petry-Double. Nächste Station "Big Brother"? Martin Rose könne sich das vorstellen, meint Vip.de zu wissen.

