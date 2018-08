vor 1 Min.

"Promi Big Brother" 2018: Doch keine Gürtelrose! Silvia Wollny und Sophia Vegas dürfen wieder rein Panorama

"Promi Big Brother" 2018: Nicole hat es schwer, Alphonso weint. Aber es waren andere Kandidaten, die vorübergehend raus mussten: Sophia und Silvia.

"Promi Big Brother" 2018 läuft seit 17. August auf Sat.1.

Zwölf Kandidaten nehmen an Promi BB teil. Die meisten landen nicht in einem Haus, sondern auf einer Baustelle - unter freiem Himmel . Hier die Übersicht aller Kandidaten.

In diesem Artikel erfahren Sie, wo Sie Promi BB im TV und Live-Stream sehen können.

"Promi Big Brother" 2018: Die News im Blog

23. August: Sophia und Silvia sind wieder drin: Doch keine Gürtelrose

Gleich zwei Bewohner mussten vorübergehend das Haus verlassen - aus gesundheitlichen Gründen. Bei Silvia Wollny (hier gehts zum Porträt ) stellte ein Arzt Gürtelrose fest. Weil die Krankheit besonders ansteckend ist, musste Silvia das Haus vorerst verlassen. Die Gürtelrose kann außerdem gefährlich für Schwangere werden, weshalb auch zunächst raus musste. Beide waren laut Moderatorin Marlene Lufen in getrennten Hotels untergebracht und von der Außenwelt abgeschirmt.

Inzwischen hat Sat.1 aber mitgeteilt, dass der Verdacht auf Gürtelrose bei Silvia Wollny sich nicht bestätigt hat. Deshalb durften sie und auch ihre Intimfeindin Sophia Vegas (hier ihr Porträt) zurück in die WG.

Bei den anderen Promis ging das Leben in der WG auch während der vorübergehenden Abwesenheit von Sophia und Silvia seinen Gang. Nicole tut sich weiterhin schwer im Big-Brother-Haus. Wieder kündigt sie an, die Show zu verlassen. „Ich liege im Siff. Dann wird’s einfach nicht besser, und deshalb muss ich heute einfach aussteigen", schreit sie. Der Grund: Zuvor hatte sie sich einen Splitter eingezogen und deshalb Angst, die Wunde könnte nicht desinfiziert werden. Und wieder ist es Alphonso, der sie tröstet und aufmuntert.

Später bricht dann Alphonso selbst in Tränen aus. Er fühle sich einsam und die viele negative Energie um ihn herum ziehe ihn runter. "Jetzt momentan ist alles scheiße", sagt er in der Kabine. "Ich muss aufpassen, dass ich mich selber nicht verliere." Alphonso, der sonst immer allen gut zuspricht, muss dieses Mal von Johannes getröstet werden.

Romantisch ist es zwischen Chetrin und Daniel. Beide übernachten nach ein bisschen Wein zusammen auf dem Sofa und Chetrins Hand wandert dabei immer weiter zu Daniel rüber.

Am Ende steht noch ein Duell an, bei dem es für die Teilnehmer um einen Bereichswechsel geht. Es ist das Team von Pascal, Daniel, Chethrin und Katja, das sich den Sieg holt. Sie dürfen in der Villa bleiben, während die Verlierer Umut, Johannes, Cora und Mike auf die Baustelle wechseln müssen.

22. August: Silvia nervt Alphonso

Neuer Tag, neue Folge. Und der Streit findet kein Ende: Auch am fünften Tag herrscht kein Frieden zwischen Silvia und Sophia. Auf der Baustelle hat Silvia zwar erst einmal Ruhe vor ihrer Erzfeindin, kann das Lästern aber auch dort nicht lassen. "Was hier abläuft, ist für mich unterste Schublade", sagt sie über Sophia. Und einer ist davon langsam richtig genervt: Alphonso Williams. "Warum bist du denn hergekommen? Warum hast du nicht gesagt, ich hör auf", sagt Alphonso. Außerdem habe Silvia davon profitiert, dass die Wollny-Familie vom Sender gepusht wurde, sagte er weiter. "Sonst würde sie mit ihren Kindern immer noch irgendwo im Block wohnen im Elend." Harte Worte, später geht er aber auf Silvia zu und gibt den Schlichter: "Ich bin da für dich, ich hör dir zu." Gemeinsam räumen die beiden dann die Baustelle auf.

Und auch an einem anderen Krisenherd ist Alphonso im Einsatz. Diesmal ist es Nicole, die mit dem Gedanken spielt, die WG zu verlassen. "Ich bin kurz davor, abzubrechen", gesteht sie. Alphonsos Rat: "Nutze die Krise für dein Wachstum, stelle dich deinen Ängsten"

In der Villa sorgt derweil Katja Krasavice für Aufregung und zwar genauso, wie man es von der Sex-Youtuberin erwartet hätte: Sie masturbiert. Erst im Schlafsack, dann in der Badewanne, bis Sophia und Mike ins Bad platzen. Der Hellseher geht damit locker um: "Das ist etwas, was sie einfach gebraucht hat."

Am Ende der Folge dürfen die Zuschauer dann noch einen Bewohner auf die Baustelle wählen. Das Sat.1-Publikum scheint Spaß am Dauer-Streit zu haben, denn sie wählen Sophia zu Silvia auf die Baustelle. Als die elffach-Mutter davon erfährt, zieht sie sich zurück.

21. August: Sophia keilt weiter um sich

Am vierten Tag im Container geht der Streit zwischen Silvia Wollny und Sophia Vegas in die nächste Runde. Eine "respektlose Domina" sei Mama Wollny und die anderen Mitbewohner sollten ihr bloß nicht den Schlafsack anbieten. "Wollt ihr, dass die den vollstinkt und vollschwitzt? Die soll auf ihrem Wischmopp schlafen!" Und bei Sophias anschließendem Rundumschlag geht es weit unter die Gürtellinie. Nachdem Johannes Sophia vorgeworfen hatte, sie nehme auf niemanden Rücksicht, fordere eben jene Rücksicht aber von allen ein, wütet Sophia auch gegen den Ex-Bachelorette-Kandidaten: "Was ist denn das hier für ein schwuler Haufen?"

Entspannter ist die Stimmung zwischen Cora Schumacher und Katja Krasavice. Nachdem das "Team Baustelle" in der Matten-Challenge gewonnen gegen das "Team Villa" gewonnen hat, kommt es zum Bereichswechsel und die beiden dürfen mit den anderen in die Villa einziehen. Gefeiert wird mit Champagner im Whirlpool. Für Nicole, die im "Team Villa" antrat, wurde das Spiel aber zur Zereißprobe. Der Grund: Sie wollte sich nicht vor der Kamera ausziehen. "Wenn ihr das sendet, steige ich sofort aus der Sendung aus", sagt sie.

Immerhin: Fürs Gruppen-Kuscheln im Pool bleibt auch noch Zeit bei Promi Big Brother 2018. Bild: Sat.1

20. August: Dicke Luft zwischen Sophia und Silvia

Im Big Brother-Container herrscht dicke Luft an Tag 3. Silvia Wollny hat Sophia Vegas vorgeworfen, bevorzugt zu werden, seit diese ihre Schwangerschaft vor laufenden Kameras öffentlich machte. "Es freut mich sehr, dass du Mama wirst, aber ich habe mich gefragt: Wie kannst du das so in der Öffentlichkeit erzählen? Möchtest du Promo haben?", fragte sie. Sophia konterte: "Wenn du der Meinung bist, dass ich das ausnutze, ist mir das relativ wurscht. Wenn du mal die Zeit hast darüber zu reden, dann erzähl ich dir meine Beweggründe, aber ich werde das nicht zwischen Tür und Angel sagen, das ist mir auch einfach zu plump."

Dass die beiden dann wenig später auf der "Baustelle", also im armen Bereich des Promi Big Brother-Hauses, aufeinandertrafen, hat Folgen für die ganze Gruppe. Silvia Wollny wird von den Zuschauern aus dem Luxusleben der "Villa" in die karge "Baustelle" geschickt. Sophia Vegas versprüht fortan nicht nur fleißig Gift gegen die elffache Mutter Silvia, sie teilte auch gegen andere aus, die versuchen, Frieden zu stiften. So gerät auch ein letztlich völlig genervter Johannes unter die Räder.

19. August: Was läuft denn da bei Umut und Chethrin?

Neuer Tag im Promi Big Brother-Haus - und der Neuzugang kommt bei den Bewohnern bestens an. Nach dem überraschend frühen Auszug von Fürst Heinz war der frühere Fußballer Umut Kekilli nachgerückt. Und der versteht sich offensichtlich bestens mit der selbst ernannten "Flirt-Maschine" Chethrin. Beide kommen sich am Lagerfeuer näher.

Eher weniger zugetan sind sich Sophia Vegas und Cora Schumacher. Letztere wechselt von der Luxus-WG in die Baustelle - und bedient sich erst einmal am kargen Essen der Bewohner. Dass sie dazu von Alphonso sogar ermutigt wurde, hindert Sophia nicht daran, bei den anderen Bewohnern heftig Stimmung gegen das Model zu machen.

Sophia ist ziemlich genervt von Neuzugang Cora Schumacher. Bild: Sat.1

Unterdessen hat sich Fürst Heinz zu seinem Auszug und seiner etwas merkwürdigen Begründung dafür geäußert. In der Show selbst hatte der Millionär erklärt, er verlasse Promi Big Brother 2018, weil es dort nur Wasser zu trinken gebe. Das sei natürlich "Blödsinn" gewesen, räumte er nun in einem Interview ein. Er sei gegangen, weil ihm das Niveau der Gespräche nicht gefallen habe. Damit spielte er auf die Sex-Gespräche zwischen Youtuberin Katja Krasavice und Chethrin Schulze an, die den Millionär offensichtlich nervten.

18. August: Sophia Vegas im Container: Ich bin schwanger

Was für ein Auftakt von Tag 2 im Promi Big Brother-Haus: Sophia Vegas alias Sophia Wollersheim ist schwanger. Das verkündet sie - natürlich - vor laufenden Kameras und unter Tränen im "Promi Big Brother"-Haus. Damit erklärt sich auch, warum sie an der ersten Challenge im Haus nicht teilnehmen durfte.

Dass sie sich später wegen eines Schokoriegels mit Pascal Behrenbruch anlegt, sorgt für den nächsten Aufreger in der Promi-WG - womit die Reizschwelle in der Stars- und Sternchen-Truppe schon mal klar definiert ist. (Hier lesen Sie das Porträt über Sophia Vegas: Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2018.)

Für einen Mitleids-Bonus reicht es nicht: Als die drei Bewohner der Luxus-Villa entscheiden dürfen, wen sie von der Baustelle unter freiem Himmel zu sich ins Schöne holen, entscheiden sie sich für den Schweitzer Hellseher Mike Shiva.

Überhaupt beginnt bei PBB 2018 am Samstagabend das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel. Im Duell wechseln Daniel und Johannes den Arbeitsplatz, der "Bachelor" muss auf die Baustelle. Dann haben die Zuschauer das Wort. Weil nur drei Kandidaten in der Villa leben dürfen, müssen sie einen der Bewohner herauswählen - und entscheiden sich erwartbar für Cora Schumacher, die nun ebenfalls auf der Baustelle lebt.

Ex-Fußballer Umut Kekilli zieht in "Big Brother"-Wohngemeinschaft

Der frühere Fußballer Umut Kekilli (34) ist von Samstagabend an neuer Bewohner des "Promi Big Brother"-Hauses. Das teilte Sat.1 mit. Der Ex-Freund von Natascha Ochsenknecht ersetzt Selfmade-Millionär Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64), der es in der TV-Wohngemeinschaft nicht mehr ausgehalten hat.

Designerin Natascha Ochsenknecht 2015 in Berlin mit Umut Kekilli. Bild: Stephanie Pilick (dpa)

17. August: Kandidat Fürst Heinz ist schon wieder raus aus dem PBB-Haus

Start frei für Promi Big Brother 2018 - und bevor der letzte Bewohner am Freitagabend live ins „Promi Big Brother“-Haus einzog, hatte der erste schon wieder aufgegeben: Fürst Heinz verließ das Haus gleich zum Auftakt der neuen Staffel. Er wolle nicht nur Wasser trinken, lautete die etwas fadenscheinige Begründung des Milionärs für den Auszug. Es war der "schnellste Auszug in der „Promi Big Brother“-Geschichte", hieß es bei Sat.1.

Selfmade-Millionär Fürst Heinz Sayn Wittgenstein zog ins "Promi Big Brother"-Haus ein - und kurz daraus schon wieder aus. Bild: Sat.1

Ansonsten waren die Bewohner zum Auftakt der neuen Staffel vor allem damit beschäftigt, über Sex zu sprechen, sich gegenseitig kennenzulernen - und ihr neues "Heim" zu erforschen. Denn die meisten der zwölf Stars und Sternchen landeten nicht etwa in einem TV-Haus, sondern unter freiem Himmel auf einer Baustelle mit Dixie-Klo. Silvia Wollny, "Bachelor" Daniel Völz, und Cora Schumacher dagegen zogen live ein und starteten im Luxus-Haus.

Die Bewohner der Baustelle nach der ersten Liveshow. Bild: Sat.1

An der Besetzung der beiden Lager Baustele und Villa änderte auch die Live-Challenge nichts. Im Duell mit Youtube-Sternchen Katja Krasavice behielt Cora die Oberhand und durfte in der Villa bleiben.

Ob der ausgezogene Fürst Heinz von Sat.1 nachbesetzt wird, war am Samstagmorgen noch nicht bekannt.

Hier geht es zu den Pressestimmen zu Folge 1: "Was für eine Luftnummer".

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Cora Schumacher bezieht das "Promi Big Brother"-Haus heute Abend live

Es ist soweit: Alle zwölf Kandidaten von "Promi Big Brother" 2018 stehen fest. Heute Abend wird unter anderem Cora Schumacher, Ex-Frau von Rennfahrer Ralf Schumacher, das Haus live beziehen. Sie freut sich aus zwei Gründen auf Big Brother: Erstens, sie wolle mal zwei Wochen weg vom Handy, sagt sie. "Das ist für also wie bezahlter Urlaub." Und zweitens, sie würde gerne "Big Brother" kennenlernen. "Die Stimme finde ich sehr sexy! Bei seinen trockenen Ansagen habe ich mich immer richtig weggelacht."

Außerdem mit dabei sind Silvia Wollny und Daniel Völz, auch sie ziehen heute Abend in die WG. Wollny wurde bekannt durch die Pseudo-Doku "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie". Dort präsentierte sich die 53-Jährige als achtfache Mutter mit ihrer Familie. Bei "Promi Big Brother" hat sie jetzt die Chance, sich abseits der Mutter-Rolle einen Namen zu machen.

Daniel Völz war der Bachelor 2018. Nachdem er sich im April von seiner Freundin getrennt hatte, gab er kürzlich bekannt, genug zu haben von Dates und Dating-Shows: "Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, meine Zeit mit Dates zu vergeuden, das ist ja schon auch stressig und zeitintensiv", sagt er, "die große Liebe kommt unverhofft."

16. August: 9 Kandidaten haben das "Promi Big Brother"-Haus schon bezogen

Tür zu, Tschüss Außenwelt: Die ersten neun Kandidaten sind bereits in das "Promi Big Brother"-Haus in Köln gezogen. Sonderlich gemütlich leben sie dort aktuell allerdings nicht. Die Bewohner des TV-Knastes hausen auf einem dreckigen, 70 Quadratmeter großen und "Baustelle" genannten Areal, wie Sat.1 am Donnerstag erklärte. Es gibt keine Betten und kein Badezimmer, nur ein Campingklo, eine Feuerstelle und einen Kalt-Wasserhahn. Der Einzug ging demnach bereits am Mittwoch vonstatten.

Um die Frage, wie es mit den nun auf der kargen "Baustelle" lebenden Promis weitergeht, macht Sat.1 vorerst noch ein Geheimnis. In den vergangenen Jahren war das "Big Brother"-Haus in zwei Bereiche aufgeteilt - einen armen und einen reichen.

15. August: Moderator Jochen Schropp hofft auf spannende Kandidaten

Zum fünften Mal wird Jochen Schropp "Promi Big Brother" moderierten, 2018 zusammen mit Marlene Lufen, die man aus dem Sat1-Frühstücksfernsehen kennt. Der erfahrene PBB-Moderator erfährt nach eigenen Angaben selbst erst kurz vor Staffel-Beginn, welche Kandidaten tatsächlich im TV-Container wohnen werden. Er sei aber sehr zuversichtlich, dass es eine spannende Gruppe werde, so Schropp jetzt in einem Video-Interview. "Die Vorfreude ist wahnsinnig groß", sagte er.

13 Bilder Das sind die Kandidaten bei Promi Big Brother 2018 Bild: foto@prosiebensat1.com

14. August: Neun Kandidaten sind jetzt offiziell bekannt

Nach den ersten drei Teilnehmern hat Sat.1 nun weitere "Promi Big Brother"-Kandidaten bekannt gegeben. Dabei zeichnet sich ein roter Faden ab: Der Sender scheint Wert darauf zu legen, dass die WG-Bewohner polarisieren. "Promi Big Brother" startet schon am 17. August, doch immer noch stehen nicht alle Kandidaten fest. In der vergangenen Staffel waren es zwölf Teilnehmer bei "PBB".

09. August: Sat.1 bestätigt die ersten drei Kandidaten

In einem Video hat der Sender die ersten drei Kandidaten für "Promi Big Brother" 2018 bekannt gegeben. Es handelt sich um DSDS-Sieger Alphonso Williams, YouTube-Star Katja Krasavice und Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher.

Während Alphonso Williams Nacktheit und Sex in der Promi-WG kategorisch ausschließt, hat die 21-jährige Katja damit kein Problem. Ihre Videos sind für ihre Freizügigkeit bekannt. Nicole Belstler-Boettcher glaubt, dass ihr das Handy während der Show am meisten fehlen wird.

30. Juli: Sat.1 hat einen Teaser zu Promi Big Brother 2018 veröffentlicht

Martin Rose, Silvia Wollny, Oliver Sanne und Alphonso Williams haben etwas gemeinsam: Sie hatten alle schon mindestens einmal Auftritte im Privatfernsehen und haben dadurch eine relative Beliebtheit und Bekanntheit in Deutschland erlangt.

Nun gibt es Spekulationen, ob die vier mehr oder weniger Prominenten noch einen weiteren TV-Auftritt wagen. Die Redaktion von Vip.de glaubt, dass alle vier Prominenten dabei sind - und beruft sich dabei auf Branchenkreise.

Sat. 1 selbst hat noch immer keine Kandidaten bestätigt, jedoch bereits einen Trailer zur neuen Staffel veröffentlicht. Er zeigt keine Menschen, sondern Barby-Puppen. Eine Plastikgestalt ist dabei unverkennbar: Die ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin Micaela Schäfer.

Hier geht es zum Trailer.

25. Juli: Jochen Schropp und Marlene Lufen wollten schon immer zusammenarbeiten

Obwohl Sat.1 sich nicht an den Gerüchten zu den Kandidaten bei "Promi Big Brother" beteiligen will, wiederholte der Sender in einem Bericht die beliebtesten Spekulationen der Medien - und das in dubios vorgehobenem Text. Angeblich beteiligt sich der Sender zwar nicht an den Spekulationen. Er gibt aber sein Bestes, damit die Gerüchteküche am Brodeln bleibt.

Während Fans von "Promi Big Brother" weiterhin im Dunkeln tappen, hat Sat.1 ein Interview mit dem Moderatoren-Paar Jochen Schropp und Marlene Lufen veröffentlicht. Die beiden freuen sich selbstverständlich sehr über den Staffel-Start und vor allem über ihre Zusammenarbeit. "Wir kennen uns schon so lange, da hast du noch nicht mal moderiert", sagt die 47-jährige zu Schropp. Sie dachte schon damals, dass sie gerne mit ihm zusammenarbeiten würde.

Hier geht es zum Interview.

5. Juli: "Promi Big Brother" 2018: Start am 17. August

Neuer Durchgang für die Sat.1-Show "Promi Big Brother": Am 17. August ab 20.15 Uhr legt der Münchner Privatsender die sechste Staffel des zwei Wochen langen TV-Spektakels auf, wie Sat.1 am Donnerstag ankündigte. Wie viele Prominente und wer in das für die Show vorbereitete Haus in Köln einziehen, ließ der Sender noch offen.

Sat.1 wird die Eröffnungssendung live übertragen und wie jedes Jahr täglich um 22.15 Uhr Zusammenfassungen bringen. In dem Haus, in dem die Promis untergebracht sind, sind Kameras installiert, die sie ständig filmen. Nach und nach scheidet ein Kandidat aus, bis zum Schluss der "Promi Big Brother 2018" übrig bleibt.

22. Juni: "Promi Big Brother" 2018 kommt mit neuer Moderatorin

Noch ist unklar, welche Kandidaten im Sommer 2018 bei "Promi Big Brother" in den Container ziehen. Doch eins dagegen ist sicher: Fans können sich auf eine neue Moderatorin freuen.

Neben Jochen Schropp (39) wird künftig auch Marlene Lufen (47) die Reality-Show auf Sat.1 moderieren. Auf ihrem Instagram-Konto äußerte sich die baldige "Promi Big Brother"-Moderatorin zur Neuigkeit: "Wie schön, wenn Menschen an Dich glauben. Also Ladies, das Leben wird immer besser mit der Zeit!" Auch Schropp meldete sich auf Twitter und schrieb: "Ich freue mich wahnsinnig auf meine neue Kollegin".

Seit 2014 moderiert Jochen Schropp das Reality-Format. In der letzten Staffel wurde er dabei von Jochen Bendel (50) unterstützt, der nun zum Sender sixx zurückkehrt.

15. Juni: Diese Kandidaten könnten im Boot sein

Sat.1. hält sich mit Infos zur Sendung weiter zurück. Das Portal VIP.de will aber aus Branchenkreisen die ersten Namen von Kandidaten erfahren haben.

Alphonso Williams: Der 55-jährige Sänger gewann 2017 "Deutschland sucht den Superstar". Der gebürtige US-Amerikaner galt in der Sendung schon früh als Publikumsliebling.

Silvia Wollny: Die 53-Jährige ist aus der Pseudo-Doku-Serie "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" bekannt. Bei "Promi Big Brother" 2018 könnte sie mal abseits der Mutter-Rolle zu sehen sein.

Martin Rose: Der 47-Jährige war ehemaliger "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat. Er soll sich einen Aufenthalt im Container gut vorstellen können.

4. Juni: Witzig gemeinte Einladung an Kicker Leroy Sané.

Leroy Sané, Bernd Leno, Nils Petersen und Jonathan Tah standen im vorläufigen deutschen Kader für die Fußball-WM 2018 - werden aber nicht mit nach Russland reisen. Sat.1. reagierte auf der Facebook-Seite von "Promi Big Brother" mit einer wohl nicht ganz ernst gemeinten Einladung darauf:

"Promi Big Brother": Im Sommer geht's los

Nach dem Erfolg der vergangenen Jahre wird es auch 2018 wieder eine Staffel von "Promi Big Brother" geben. Sat.1 hat bestätigt, dass die Sendung im Sommer zurückkehrt. Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.

Am Konzept wird sich wohl wenig ändern: Rund ein Dutzend Promis zieht ins "Big Brother"-Haus und wird dort rund um die Uhr von Kameras beobachtet. Dabei müssen die Kandidaten auch Aufgaben erfüllen. Je nach Leistung dürfen sie Luxus genießen oder müssen es im spartanisch eingerichteten Bereich aushalten.

Jedes Jahr gibt es viel Streit zwischen den Bewohnern, die nach und nach von den Zuschauern rausgewählt werden. Am Ende steht dann ein Sieger fest - im vergangenen Jahr war das Jens Hilbert. (AZ)

Themen Folgen