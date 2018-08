vor 57 Min.

"Promi Big Brother" 2018: Johannes Haller ist aus "Bachelorette" bekannt Panorama

"Promi Big Brother"2018 ist gestartet. Einer der Kandidaten ist Johannes Haller. Der ehemalige "Bachelorette"-Bewerber scheint frisch verliebt zu sein.

Am 17. August begann "Promi Big Brother" 2018. Die Kandidaten sind bekannt, einer davon ist Johannes Haller. Auf dem Wasser fühlt sich der 30-Jährige vom Bodensee wohl: Er ist leidenschaftlicher Segler. Daneben engagiert er sich nach eigenen Angaben ehrenamtlich in der Jugendarbeit und bildet Pfadfinder aus. Auch Glaube scheint ihm wichtig zu sein, Johannes geht regelmäßig in die Kirche, so RTL.

"Promi Big Brother": Johannes Haller kennen wir aus "Die Bachelorette"

Bei "Die Bachelorette" 2017 hatte er es ins Finale geschafft. Am Ende musste sich Jessica zwischen ihm und David entscheiden - und gab Johannes keine Rose. Sie und "Bachelorette"-Gewinner David haben sich mittlerweile getrennt, doch Johannes scheint inzwischen die große Liebe gefunden zu haben. Er ist gerade frisch in Yeliz Koc verliebt. Auch sie ist dem "Bachelor"-Format nicht fremd. Noch im Frühjahr 2018 kämpfte sie vergeblich um das Herz von "Bachelor" Daniel Völz, konnte nach "Bachelor in Paradise" aber schließlich Johannes für sich gewinnen. Während seiner Abwesenheit kümmert sich Yeliz um seinen Instagram-Account. "Ich weiß nicht, wie ich es ohne ihn aushalten soll", schreibt die 24-Jährige auf seinem Social-Media Kanal.

13 Bilder Das sind die Kandidaten bei Promi Big Brother 2018 Bild: foto@prosiebensat1.com

Johannes Haller will bei "Promi Big Brother" nicht flirten

Wohl auch deswegen hat sich Johannes Haller selbst ein Flirt-Verbot auferlegt. "Ich möchte nicht mehr nur als der Typ dargestellt werden, der irgendwelchen Frauen hinterherhechelt, sondern mich auch mal von einer ganz anderen Seite zeigen: Als Mensch, der nicht nur witzig und charmant ist, sondern auch tiefgründig und ein guter Freund sein kann", sagt der "Promi Big Brother"-Kandidat in einem Interview mit Sat.1. (AZ)

