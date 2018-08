vor 54 Min.

"Promi Big Brother" 2018: Ohne Hund in die Promi-WG Panorama

Hellseher Mike Shiva ist in die Promi-Villa eingezogen. Der Schweizer erzählte vor Staffelstart von "Promi Big Brother", warum er bei der Reality-Show mitmacht.

"Promi Big Brother" 2018 begann am 17. August auf Sat.1.

Die zwölf Kandidaten bei PBB stehen fest, neun von ihnen waren bereits vor dem Sendestart eingezogen. Hier die Übersicht.

In diesem Artikel erfahren Sie, wo Sie Promi BB im TV und Live-Stream verfolgen können.

Am Freitag, 17. August, startete "Promi Big Brother" in eine neue Staffel auf Sat.1. 2018 mit dabei: Der Schweizer Hellseher Mike Shiva. Er zog mit "Reality-Stars" wie Alphonso Williams oder Katja Krasavice in die Promi-WG ein.

Dass Mike Shiva in der TV-Wohngemeinschaft vertreten ist, ist eine echte Überraschung. Zuletzt gab er gegenüber Sat.1 zu, dass "er eigentlich nicht für eine WG gemacht sei".

13 Bilder Das sind die Kandidaten bei Promi Big Brother 2018 Bild: foto@prosiebensat1.com

Mike Shiva bei Promi Big Brother 2018: Der Hund bleibt zu Hause

Wer nicht mit in die Trash-TV-Villa darf, ist der Hund des Baslers: Chocolat muss zu Hause bleiben und wird in der Schweiz versorgt: "Koffer sind gepackt, Hund ist versorgt, Lasst die Spiele beginnen", verkündete der 51-Jährige angriffslustig.

Mike Shiva - Hellseher bei Promi Big Brother 2018

Wie lange es Mike Shiva ohne seinen Hund und vor allem mit seinen Promi-Mitbewohnern aushält wird sich zeigen. Gegenüber dem Privatsender gab er zu, dass ihm das Experiment nicht ganz geheuer ist: "Meine Mitbewohner werden die größte Herausforderung. Ich bin zwar menschenfreundlich, aber es gibt viele Menschen, die Nuancen an sich haben, mit denen man schwer umgehen kann. Das ermüdet, braucht Energie und Kraft."

Gewöhnlich lebt PBB-Teilnehmer Shiva alleine mit seinem Hund in einem Wohnwagen. Während seiner Abwesenheit ist für den Schweizer klar: "Es darf niemand in meiner Wohnung schlafen." Auch sonst schlafe er nie bei Anderen, er wolle sich das gar nicht vorstellen, so der 51-Jährige gegenüber Sat.1.

Im Interview mit dem Schweizer Blick machte der 51-Jährige zudem klar, wieso er beim Trash-Format mitmacht: Es sind Karrieregründe. "Ich möchte in Deutschland wieder so präsent sein, wie ich vor vielen Jahren war. Noch heute kommen die meisten meiner Facebook-Fans von dort."

Vermissen wird Mike Shiva vor allem seinen Hund Chocolat. "Ich lebe mit Chocolat 24 Stunden am Tag zusammen – er ist immer bei mir, er schläft bei mir, kommt überall hin mit." Ohne den Hund gehe gar nichts und umgekehrt auch nicht. Die zwei sind ein Herz und eine Seele: "Diese Trennung ist für mich der Horror." Es bleibt abzuwarten, wie lange es Mike Shiva ohne seinen Hund bei "Promi Big Brother " aushält. (AZ/tu)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen