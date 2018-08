21:02 Uhr

"Promi Big Brother" 2018: Silvia Wollny ist zurück als Kandidatin Panorama

Silvia Wollny ist wieder dabei bei "Promi Big Brother" 2018 - der Verdacht auf Gürtelrose hat sich nicht bestätigt. Woher kennt man "Mama Wollny"? Das Porträt.

"Promi Big Brother" 2018 läuft täglich auf Sat.1. Mit der Bekanntgabe von Kandidatin Silvia Wollny hat sich der Sender besonders lange Zeit gelassen. Ihre Teilnahme wurde mit Daniel Völz und Cora Schumacher erst am Ausstrahlungstag veröffentlicht. Die 53-Jährige wurde jedoch schon vor einigen Wochen von der Bild-Zeitung als mögliche Kandidatin gehandelt. "Mama Wollny" freute sich im Vorfeld auf die Herausforderung im "Promi Big Brother"-Haus, sieht die ständige Überwachung aber skeptisch: "Du kannst – auf gut Deutsch gesagt – ja nicht mal in der Nase popeln", sagt sie in einem Interview mit Sat.1.

"Promi Big Brother" 2018: Silvia Wollny ist mit ihrer Großfamilie populär geworden

Bekannt ist Silvia Wollny aus der RTL2-Doku "Die Wollnys- Eine schrecklich große Familie. Durch das Format erreichte sie mit ihrer Großfamilie in Deutschland einen hohen Bekanntheitsgrad. Sie lebt in Neuss am Rhein mit sieben ihrer elf Kinder unter einem Dach. Diese wird sie auch im "Promi Big Brother Haus am meisten vermissen, wie sie gegenüber Sat.1 sagt.

Silvias neuer Freund Harald hat nach der Trennung von Dieter nun die Rolle des TV-Vaters übernommen. Ende des vergangenen Jahres kursierten in den Medien etliche Trennungs-Gerüchte, das Paar dementierte diese allerdings. Auch auf Facebook ist die 53-Jährige aktiv: Vor ihrem Einzug posteten ihre Kinder ein Foto der "Promi Big Brother"-Kandidatin mit den Worten "Mama hat jetzt schon die Haare zu Berge stehen, sie wird es rocken. Unsere Unterstützung hat sie auf jeden Fall!"

Mama hat jetzt schon die Haare zu Berge stehen, sie wird es rocken unsere Unterstützung hat sie auf jeden Fall. Gepostet von Silvia Wollny am Freitag, 17. August 2018

Für Schlagzeilen sorgte Silvia Wollny zuletzt durch das Geständnis einer skurrilen Sucht: Sie sei süchtig nach Käsechips gewesen. "Ich habe zehn Jahre lang nichts anderes gegessen. Kein Brot, keine Äpfel, keine Kartoffeln, gar nichts mehr außer diese Käsechips, weil die einen ja so gesättigt haben", sagte sie. Bis zu 234 Kilo habe sie damals gewogen. (AZ)

