"Promi Big Brother" 2018: Sophia Vegas war vorübergehend raus Panorama

Sophia Vegas alias Sophia Wollersheim ist Kandidatin im "Promi Big Brother"-Haus 2018. Sie ist mittlerweile Expertin in Reality-TV-Formaten.

Sophia Vegas ist Kandidatin im "Promi Big Brother"-Haus 2018. Weil sie schwanger ist und im Haus Infektionsgefahr bestand, wohnte sie vorübergehend im Hotel.

Auch 2018 schmückt sich Promi Big Brother mit skurrilen "Stars". In Deutschlands prominentester Wohngemeinschaft vertreten ist auch Sophia Wollersheim alias Sophia Vegas. Sie wohnt gemeinsam mit Youtuberin Katja Krasavice, Ex-DSDS-Sternchen Alphonso Williams und vielen mehr in der Sat.1-Villa. In der Show verkündete sie, schwanger zu sein. Das wurde jetzt zum Problem, denn bei Mitkandidatin Silvia Wollny bestand vorübergehend Verdacht auf Gürtelrose. Wegen Infektionsgefahr musste deshalb auch Sophia das Haus vorübergehend verlassen.

Sophia Wollersheim bei Promi Big Brother 2018: Die Reality-TV-Karriere geht weiter

Doch wer ist Sophia Wollersheim eigentlich? Woher ist Sophia bekannt?

Die gebürtige Berlinerin wurde als Gattin des Bordellbesitzers Bert Wollersheim bekannt. Im Alter von 26 Jahren heiratete sie 2010 den Rotlichtbaron. Der Unternehmer ist schlappe 36 Jahre älter als Sophia. "RTL 2" begleitete die Hochzeit, welche in der Memory Chapel in Las Vegas stattfand. Daraus entwickelte sich Sophias Premiere am Reality-Show-Himmel: Durch das Format "Die Wollersheims - eine schrecklich schräge Familie" wurde sie bekannt.

2016, sechs Jahre später, folgte die Trennung und ein Jahr später schließlich die Scheidung von Bert und Sophia: Das Ende einer skurrilen Ehe. Sophias Ex-Mann war zuletzt im "Sommerhaus der Stars" vertreten.

Sophia Wollersheim - Promi Big Brother 2018: Dschungelcamp als Sprungbrett

Nach der TV-Hochzeit auf "RTL 2" sorgte Sophia Wollersheim weiter für Furore im Fernsehen. 2013 stolperte sie zunächst für "Wild Girls - Auf High Heels durch Afrika" auf Stöckelschuhen durch die Savanne. Im Jahr darauf folgte ein Auftritt bei "Promi Shopping Queen". 2016 stieg sie schließlich in den Olymp des Trash-TV's auf: Sie bekam einen Startplatz im Dschungelcamp 2016. Im prominentesten Feldbettenlager Deutschlands erreichte sie sogar den zweiten Platz.

Nach dem Dschungelcamp und der Scheidung von Bert Wollersheim probierte sich Sophia in der Gastronomie aus: In den USA eröffnete sie ein Sushi-Restaurant.

In ihren zahlreichen TV-Auftritten hat "Sophia Vegas" bereits bewiesen, dass sie sich vor der Kamera zu inszenieren weiß und in absurden Szenen ablichten zu lassen. Für besonderes Aufsehen sorgte sie immer wieder mit Schönheits-OPs. Bereits mehrfach legte sie sich für eine perfektere Nase oder schönere Brüste unters Messer. Beispielsweise waren ihre Fans von ihrer "Wespentaille" geschockt, die sie stolz in Los Angeles präsentierte. Bei diesem chirurgischen Eingriff ließ sich die 30-Jährige insgesamt vier Rippen entfernen.

Sophia Vegas bei Promi Big Brother 2018: So sah die Berlinerin früher aus

Dieses Bild zeigt welche Veränderung Sophia Wollersheim durchgemacht hat. Ein Foto auf "Twitter" zeigt die damals 15-jährige Sophia vor ihren Schönheitsoperationen. Ihr Wandel und die Schönheits-OPs sind wahrscheinlich auch Thema bei "Promi Big Brother" 2018.

nur zur erinnerung.. so hat sophia wollersheim früher ausgesehen: #ibes pic.twitter.com/Wj97tSIKxB — twiri (@twiri_siri) 30. Januar 2016

Im Dschungelcamp wurde sie bereits auf ihren Wunsch nach Veränderung angesprochen. Damals antwortete sie: "Weil ich ganz große Minderheitskomplexe hatte. Ich wurde in der Schule gehänselt. Ich war übergewichtig, früher. Dann habe ich abgenommen und hatte immer den Wunsch, das zu machen. Ich hatte mit 18 Jahren eine Beziehung, die hat mir nicht gutgetan. Als ich dann den Bert kennengelernt habe, da habe ich seine vielen tollen Freunde gesehen, die auch hübsch aussahen und ich habe sie alle gehasst. Und irgendwann habe ich dann entschieden, ich möchte die nicht mehr hassen. Ich will so aussehen, wie ich mir das vorstelle".

Sophia selbst postete zuletzt einen Vorher-Nachher-Vergleich auf Instagram. Viele ihrer Fans und Bewunderer reagierten mit Unverständnis darauf.

12 Bilder Das sind die Kandidaten bei Promi Big Brother 2018 Bild: foto@prosiebensat1.com

Sophia Wollersheim: Was erwartet die Fans bei Promi Big Brother 2018?

Viele Fans fragten sich, warum die 30-Jährige bei der Reality-Show mitmacht. Gegenüber "SAT.1" begründete sie dies ganz simpel: Geld. "Ich habe ein gutes Angebot bekommen und es wird sich noch rausstellen, ob das jetzt Schmerzensgeld oder Spaßgeld ist." Fans des TV-Sternchens können sich auf Sophias Auftritt freuen. Sie kündigte gegenüber dem Privatsender an, sich "definitiv nicht zu verstellen oder Ketten anzulegen". Sie werde sich den anderen Teilnehmern gegenüber "authentisch" verhalten.

Andererseits macht die gebürtige Berlinerin klar, was gar nicht für sie geht: "Wenn andere im Haus ungerecht behandelt werden und an ihre psychischen Grenzen kommen, dann gehe ich dazwischen." (AZ/tu)

