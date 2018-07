18:33 Uhr

"Promi Big Brother" 2018 startet im August Panorama

"Promi Big Brother" 2018 läuft bei Sat.1. Über die Bewohner wird noch wild spekuliert, aber der Start-Termin der neuen Staffel steht definitiv fest.

"Promi Big Brother" 2018 startet am 17. August auf Sat.1.

Die Kandidaten stehen noch nicht offiziell fest.

Gerüchte über erste Anwärter kursieren aber bereits. Mehr dazu lesen Sie hier.

"Promi Big Brother" 2018: Die News im Blog

5. Juli: "Promi Big Brother" 2018: Start ist am 17. August

Neuer Durchgang für die Sat.1-Show "Promi Big Brother": Am 17. August ab 20.15 Uhr legt der Münchner Privatsender die sechste Staffel des zwei Wochen langen TV-Spektakels auf, wie Sat.1 am Donnerstag ankündigte. Wie viele Prominente und wer in das für die Show vorbereitete Haus in Köln einziehen, ließ der Sender noch offen.

Sat.1 wird die Eröffnungssendung live übertragen und wie jedes Jahr täglich um 22.15 Uhr Zusammenfassungen bringen. In dem Haus, in dem die Promis untergebracht sind, sind Kameras installiert, die sie ständig filmen. Nach und nach scheidet ein Kandidat aus, bis zum Schluss der "Promi Big Brother 2018" übrig bleibt.

22. Juni: "Promi Big Brother" 2018 bekommt eine neue Moderatorin

Noch ist unklar, welche Kandidaten im Sommer 2018 bei "Promi Big Brother" in den Container ziehen. Doch eins dagegen ist sicher: Fans können sich auf eine neue Moderatorin freuen.

Neben Jochen Schropp (39) wird künftig auch Marlene Lufen (47) die Reality-Show auf Sat.1 moderieren. Auf ihrem Instagram-Konto äußerte sich die baldige "Promi Big Brother"-Moderatorin zur Neuigkeit: "Wie schön, wenn Menschen an Dich glauben. Also Ladies, das Leben wird immer besser mit der Zeit!" Auch Schropp meldete sich auf Twitter und schrieb: "Ich freue mich wahnsinnig auf meine neue Kollegin".

Seit 2014 moderiert Jochen Schropp das Reality-Format. In der letzten Staffel wurde er dabei von Jochen Bendel (50) unterstützt, der nun zum Sender sixx zurückkehrt.

15. Juni: Diese vier Kandidaten könnten im Boot sein

Sat.1. hält sich mit Infos zur Sendung weiter zurück. Das Portal VIP.de will aber aus Branchenkreisen die ersten Namen von Kandidaten erfahren haben.

Oliver Sanne: Der 31-Jährige suchte schon zweimal seine große Liebe im TV - doch das gelang ihm weder 2015 als Bachelor noch in diesem Jahr als Teilnehmer von "Bachelor in Paradiese". Nun soll der frühere Mister Germany ins Haus von "Promi Big Brother" ziehen - und bekommt dort vielleicht eine neue Dating-Chance.

Alphonso Williams: Der 55-jährige Sänger gewann 2017 "Deutschland sucht den Superstar". Der gebürtige US-Amerikaner galt in der Sendung schon früh als Publikumsliebling.

Silvia Wollny: Die 53-Jährige ist aus der Pseudo-Doku-Serie "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" bekannt. Bei "Promi Big Brother" 2018 könnte sie mal abseits der Mutter-Rolle zu sehen sein.

Martin Rose: Der 47-Jährige war ehemaliger "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat. Er soll sich einen Aufenthalt im Container gut vorstellen können.

4. Juni: Witzig gemeinte Einladung an Kicker Leroy Sané.

Leroy Sané, Bernd Leno, Nils Petersen und Jonathan Tah standen im vorläufigen deutschen Kader für die Fußball-WM 2018 - werden aber nicht mit nach Russland reisen. Sat.1. reagierte auf der Facebook-Seite von "Promi Big Brother" mit einer wohl nicht ganz ernst gemeinten Einladung darauf:

"Promi Big Brother": Im Sommer geht es los

Nach dem Erfolg der vergangenen Jahre wird es auch 2018 wieder eine Staffel von "Promi Big Brother" geben. Sat.1 hat bestätigt, dass die Sendung im Sommer zurückkehrt. Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.

Am Konzept wird sich wohl wenig ändern: Rund ein Dutzend Promis zieht ins "Big Brother"-Haus und wird dort rund um die Uhr von Kameras beobachtet. Dabei müssen die Kandidaten auch Aufgaben erfüllen. Je nach Leistung dürfen sie Luxus genießen oder müssen es im spartanisch eingerichteten Bereich aushalten.

Jedes Jahr gibt es viel Streit zwischen den Bewohnern, die nach und nach von den Zuschauern rausgewählt werden. Am Ende steht dann ein Sieger fest - im vergangenen Jahr war das Jens Hilbert. (AZ)

