"Promi Big Brother" 2019: Die Infos zu Übertragung, Kandidaten und Moderatoren

Promi Big Brother 2019: Am Freitag hat Staffel 7 begonnen. Die Infos zu Kandidaten, Moderatoren, Sendetermine und Übertragung im TV und Live-Stream: hier.

"Promi Big Brother" 2019 startet heute in Tag 5. Gestern zeigte sich vor allem bei Eva, wie sehr das unluxuriöse Leben auf dem Zeltplatz an den Nerven der Bewohner zehrt. Auch Joey zeigte sich nah am Wasser gebaut: Im Gespräch mit TV-Detektiv Jürgen bricht der ehemalige DSDS-Star in Tränen aus. Eine Vorschau zur heutigen Folge lesen Sie hier: "Promi Big Brother" 2019, Folge 5: Eva kämpft mit den Nerven

Welche Kandidaten in diesem Jahr dabei sind, wer die Sendung moderiert und wo Sie die Folgen live im TV und Stream sehen können, erfahren Sie hier.

Promi Big Brother 2019: Der Start-Termin von Staffel 7

Wie in den Vorjahren fiel der Start-Termin von Promi Big Brother in den Sommermonat August. Staffel 7 läuft seit dem 9. August 2019 auf Sat.1.

Promi Big Brother: Alle Sendetermine

"Promi Big Brother" ist auch 2019 wieder zwei Wochen lang täglich im Programm zu sehen. Das sind die Sendetermine.

09. August 2019 (Freitag): Einzug

10. August 2019 (Samstag): Folge 2

11. August 2019 (Sonntag): Folge 3

12. August 2019 (Montag): Folge 4

13. August 2019 (Dienstag): Folge 5

14. August 2019 (Mittwoch): Folge 6

15. August 2019 (Donnerstag): Folge 7

16. August 2019 (Freitag): Folge 8

17. August 2019 (Samstag): Folge 9

18. August 2019 (Sonntag): Folge 10

19. August 2019 (Montag): Folge 11

20. August 2019 (Dienstag): Folge 12

21. August 2019 (Mittwoch): Folge 13

22. August 2019 (Donnerstag) Folge 14

23. August 2019 (Freitag): Folge 15

24. August 2019 (Samstag): Finale

Das sind die Kandidaten bei Promi Big Brother 2019

Promi Big Brother 2019: Die beiden Moderatoren von Staffel 7

Jochen Schropp und Marlene Lufen kehren in Staffel 7 als Moderatoren zurück. Fans kennen die beiden: Während Jochen Schropp schon seit 2014 dabei ist, stieg Marlene Lufen im vergangenen Jahr ein. Angeblich erfahren auch die Moderatoren erst ein bis zwei Wochen vor der neuen Staffel, welche Promis tatsächlich ins Haus einziehen werden.

Übertragung: Promi Big Brother läuft im Live-TV und Stream

"Promi Big Brother" läuft nicht nur im Free-TV auf Sat.1, die Folgen lassen sich auch über den Live-Stream des Senders sehen. Dieser läuft mittlerweile hier auf dieser Seite über den Service Joyn. Nach Angaben des Senders ist dieser kostenlos. Es ist auch keine Registrierung nötig.

Einen 24-Stunden-Live-Stream direkt vom Campingplatz gibt es auch in diesem Jahr nicht.

Die News zu Promi Big Brother, Staffel 7

