vor 18 Min.

"Promi Big Brother" 2019: Dschungelkönig Joey Heindle im Porträt

Joey hat die erste Nominierung bei "Promi Big Brother" 2019 auf Sat.1 hinter sich. Hier stellen wir Ihnen den 26-jährigen Dschungelkönig Joey Heindle näher vor.

Nachdem er zum Dschungelkönig gekürt wurde will Joey Heindle natürlich auch jetzt bei "Promi Big Brother" 2019 gewinnen. Seit gut einer Woche wohnte er zunächst mit elf anderen Kanidaten auf dem "Big Brother"-Campingplatz. Jetzt mussten sich die Promis jedoch vom ersten Bewohner verabschieden: Eva Benetatou ist raus.

"Promi Big Brother"-Kandidat Joey Heindle hatte schwere Kindheit

Joey Heindle wurde am 14. Mai 1993 in München geboren. Er wuchs in einem Frauenhaus auf, da sein Vater mehrfach seiner Mutter und den Kindern gegenüber gewalttätig geworden war. Damals fand der heute 26-Jährige Halt in der Musik. Er brachte sich selbst das Gitarrespielen bei und schrieb seine eigenen Lieder.

Im Jahr 2017 heiratete Joey Heindle die Miss-Germany-Kandidatin Justine Dippl. Das junge Glück hielt allerdings nicht lange an, im August 2018 gab das Paar seine Trennung bekannt. Mittlerweile ist Heindle aber wieder vergeben: Seit einigen Monaten ist er mit der Schweizer Eiskunstläuferin Ramona Elsener liiert.

"Promi Big Brother": Joey Heindle war schon bei vielen Reality-Sendungen

Im Jahr 2012 nahm Heindle an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" teil und belegte Platz fünf. 2013 folgte die RTL-Show "Ich bin ein Star - holt mich hier raus". Joey Heindle konnte sich gegen alle anderen Kandidaten durchsetzen und wurde zum jüngsten "Dschungelkönig" alle Zeiten gekrönt. 2016 machte er dann bei der "Großen ProSieben Völkerball Meisterschaft" mit, im Jahr 2018 entschied er sich für die Teilnahme an der Survival-Show "Global Gladiators". Außerdem wird er ab dem 26. Juli in der Sat.1-Doku "Promis Privat" zu sehen sein.

Den Startschuss zu "Promi Big Brother" 2019 kann der 26-Jährige kaum noch abwarten: "Ich bin so ein Battle-Typ. Es ist bei mir fast zur Sucht geworden, meine Grenzen kennenzulernen." Und er hat auch schon ein klares Ziel vor Augen: "Ich bin ein Kämpfer. Wenn ich dort reingehe, will ich auch gewinnen. Aber keine Angst, ich werde mich nicht aufspielen." Lachend fügt er hinzu: "Ich lasse erstmal die anderen auf die Schnauze fallen, dann übernehme ich."

