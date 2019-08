vor 18 Min.

"Promi Big Brother" 2019: Einkaufsgeld für die Kandidaten

"Promi Big Brother" 2019: In "Knutschball" konnten sich die Kandidaten 10 Euro erspielen.

"Promi Big Brother" 2019: Heute Abend kommt Folge 3 auf Sat.1. In den Spielen läuft es für die Kandidaten bisher ganz gut. Hier erfahren sie alle News zur Show.

Die "Promi Big Brother"-Kandidaten haben ihre Unterkunft bezogen, in der sie in den nächsten zwei Wochen wohnen werden. Schon an den ersten Tagen gab es Streit, Tränen und Geläster. Auch Folge 3 verspricht weitere Enthüllungen und Konflikte.

In unserem News-Blog erfahren Sie Neuigkeiten rund um "Promi Big Brother" 2019:

"Promi Big Brother" 2019: News zur Show

11. August: Die Kandidaten haben 19 Euro für ihren Einkauf

Bei den "Promi Big Brother"-Matches haben die Kandidaten die Chance, sich Geld für den Einkauf zu erspielen. In "Knutschball" ist ihnen das auch gelungen: Zehn Euro konnten die Kandidaten gewinnen. Damit haben sie für ihren Einkauf nun insgesamt 19 Euro. Janine Pink und "Love Island"-Kandidat Tobi Wegener hatten es sogar geschafft, den goldenen Ball zu transportieren. Hier geht es zum ausführlichen Bericht: "Promi Big Brother" 2019, Folge 3: Kommen sich Janine und Tobi näher?

10. August: Chris zieht in Folge 2 über Zlatko her

Während Joey Heindle sich im Luxuscamp mit Zlatko darüber unterhält, was der "Big Brother"-Star seit seiner Zeit im Rampenlicht gemacht hat, kocht bei YouTuber Chris im Zeltlager der Neid über: Er glaubt, dass das Abstimmungsergebnis für Zlatko ein faule Nummer war. Das Publikum hatte Zlatko in Folge 1 in das Luxuscamp gewählt.

Außerdem schockiert Ginger Wollersheim die anderen Bewohner mit Erzählungen über ihren gewalttätigen Ex-Freund. Das scheint aber Jürgen Trovato nicht davon abzuhalten, in Folge 2 einen Streit mit dem Ex-Camgirl vom Zaun zu brechen.

9. August: Heute startet Staffel 7

Heute ist es soweit: "Promi Big Brother" geht in eine neue Runde. Während der heutigen Live-Show beziehen nun auch die letzten Kandidaten Sylvia Leifheit, Almklausi und Zlatko Trpkovski ihr neues Quartier, in dem sie rund um die Uhr beobachtet werden. Mehr zu Folge 1 lesen Sie hier: "Promi Big Brother" 2019, Folge 1: Promis ziehen auf den Campingplatz

7. August: Zlatko kommt zurück

Zunächst hatte die Bild-Zeitung berichtet - jetzt hat es Sat.1 offiziell bestätigt: Zlatko Trpkovski zieht in den "Promi Big Brother"-Container ein. Der 43-Jährige gehört zu den "Big Brother"-Stars der ersten Stunde: Er war im Jahr 2000 bei der ersten Staffel in Deutschland dabei, musste das Haus aber schon nach 41 von 102 Tagen verlassen. Gemeinsam mit Jürgen Milski, der am Ende Platz zwei belegte, veröffentlichte er nach der Show den Nummer-1-Hit "Großer Bruder". Darauf folgten Ausflüge im Bereich Entertainment, darunter seine eigene Doku-Soap "Zlatkos Welt". Diese waren weitaus weniger erfolgreich. Dann wurde es still um den gelernten Kfz-Mechaniker.

Nach Informationen der Bild soll auch Ballermann-Sänger Klaus Meier alias Almklausi ("Mama Laudaaa") mit dabei sein. Das wurde bisher aber noch nicht bestätigt.

6. August: Neun Kandidaten enthüllt

Lange wurde ein Geheimnis daraus gemacht, nun wurde es endich gelüftet: Sat.1 hat die ersten zehn Kandidaten bekanntgegeben, die in Staffel 7 in das Promi Big Brother-Haus einziehen. Mit dabei sind: Dschungelkönig Joey Heindle (26), Deutschlands berühmteste Seherin Lilo von Kiesenwetter (64), Ex-Bachelor-Kandidatin Eva Benetatou (27), Schauspielerin Sylvia Leifheit (42), Influencerin Janine Pink (32) TV-Detektiv Jürgen Trovato (54), "Love Island"-Kandidat Tobi Wegener (26), GNTM-Kandidatin Theresia Behrend Fischer (27), Youtuber Christos "Chris" Manazidis (32) und Ginger Costello Wollersheim (33), die Frau von Rotlichtlegende Bert Wollersheim. Die erste Folge von "Promi Big Brother" 2019 läuft bereits an diesem Freitag um 20.15 Uhr auf Sat.1.

4. August: Promi Big Brother-Gewinnerin Jenny Elvers wird Expertin beim Sat.1-Frühstücksfernsehen

Welch eine Karriere: 1990 Heidekönigin in Amelinghausen, 2013 Siegerin in der ersten Staffel von Promi Big Brother, 2019 Expertin beim Frühstücksfernsehen von Sat.1. Expertin wofür? Selbstverständlich für Promi Big Brother 2019. Ab Freitag, 9. August 2019, wird Jenny Elvers zwei Wochen lang jeden Morgen die prominenten Bewohner und das aktuelle Geschehen in Deutschlands härtester Herberge analysieren und kommentieren.

"Kaum einer kennt das Leben bei 'Promi Big Brother' besser", freut sich Sat.1 auf seine neue Expertin.

28. Juli: Weitere Kandidaten-Gerüchte sind im Umlauf

Die Bild-Zeitung glaubt zwei weitere Kandidatinnen und einen Kandidaten von "Promi Big Brother" 2019 zu kennen. Schauspielerin, Unternehmerin und Autorin Sylvia Leifheit soll demnach am 9. August in das Haus ziehen. Angeblich ist auch Influencerin Janine Pink dabei, bekannt durch die Serie "Köln 50667".

Möglicherweise feiert auch Privatermittler Jürgen Trovato sein Comeback im Reality-TV. Er war mit seiner Frau und seiner Tochter von 2011 bis 2017 in der Doku-Soap "Die Trovatos - Detektive decken auf" auf RTL zu sehen.

27. Juli: Zwei angebliche Kandidaten sind durchgesickert

Angeblich ist Theresia Behrend Fischer eine der Kandidatinnen bei "Promi Big Brother" 2019. Sie war in diesem Jahr bei "Germany's Next Topmodel". Die 27-Jährige ist den Zuschauern unter anderem dadurch bekannt, dass sie im Finale geheiratet hat. Nach eigenen Angaben hat sie sich 2016 die Beine brechen und um über acht Zentimeter verlängern lassen.

Auch Rafi Rachek gehört möglicherweise zu den Kandidaten von "Promi Big Brother" 2019. Manche Zuschauer kennen ihn vielleicht noch von "Der Bachelorette". Letztes Jahr umwarb er Nadine Klein sehr offensiv, womit er seine Konkurrenten wenig begeisterte. Kurz vor dem Finale verließ er die Sendung aus freien Stücken.

25. Juli: Neues Logo und Trailer zu Staffel 7 veröffentlicht

Sat.1 hat einen Trailer veröffentlicht, der den Zuschauern schon einmal einen Vorgeschmack auf Staffel 7 bieten soll. Der Sender startet mit diesem 40-sekündigen Video seine "Promi Big Brother"-Kampagne. Es gibt auch ein aufgepepptes buntes Logo für die Big Brother Promi-Variante.

In dem kurzen Clip sind Barbiepuppen, die die Kandidaten darstellen sollen, auf einem Jahrmarkt zu sehen. "Glitzernde Spielbuden, exklusive Fahrgeschäfte, exquisite Fressbüdchen: Im 'Promiland' findet sich alles, was das Promiherz begehrt", schreibt der Sender dazu. Eine Art Spielplatz der Eitelkeiten, auf dem die Celebrities ein Luxusleben zwischen Glamour und Spieltrieb führen – bunt, schillernd, leuchtend und glamourös. Doch dem Rummel um Schein und Sein wird ein schnelles Ende gesetzt, denn auf dem VIP-Spielplatz werden die Bewohner ganz nach den Regeln von Sat.1 spielen müssen. Musikalisch wird die Kampagne von Harpos "Movie Star" begleitet.

27. Juni: Ist schon etwas zu Kandidaten bekannt?

Offiziell stehen die Kandidaten von Promi Big Brother noch nicht fest. Sat.1 hält die Teilnehmer in jedem Jahr bis kurz vor dem Start der Sendung geheim - oder versucht es zumindest. Selbst ernannte Insider wollen nämlich beispielsweise erfahren haben, dass Claudia Norberg, Michael Wendlers Noch-Ehefrau, in den TV-Knast einzieht.

26. Juni 2019: Der Start-Termin steht fest

Dass Promi Big Brother 2019 zurückkehrt, ist schon länger bekannt. Nun hat Sat.1 den Start-Termin für Staffel 7 veröffentlicht: Sie Show kehrt am 9. August ins Fernsehen zurück und ist zwei Wochen lang täglich zu sehen.

Welche Kandidaten gemeinsam in das Haus ziehen, hat der Sender noch nicht mitgeteilt. Das wird wohl erst kurz vor dem Start bekannt. Als Moderatoren sind Jochen Schropp und Marlene Lufen dabei.

Am Grundkonzept ändert sich auf jeden Fall nichts: Die Teilnehmer müssen es aushalten, 24 Stunden durch Kameras unter Beobachtung zu stehen und auf engsten Raum mit anderen Promis zu leben. Nach und nach werden Teilnehmer rausgewählt - bis der Sieger feststeht. (sge)

