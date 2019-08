vor 54 Min.

"Promi Big Brother" 2019, Folge 1: Promis ziehen heute auf den Campingplatz

Heute Abend geht "Promi Big Brother" 2019 mit Folge 1 in die 7. Staffel. In der Live-Show beziehen nun die letzten drei Kandidaten ihr neues Quartier.

Es geht wieder los: Insgesamt zwölf mehr oder weniger prominente Kandidaten entledigen sich bei "Promi Big Brother" 2019 ihrer Privatsphäre und setzen sich für die kommenden zwei Wochen der völligen Isolation und Überwachung aus. Erst kürzlich gab der Sender Sat.1 die letzten beiden Teilnehmer bekannt.

Besonders einer dürfte eingefleischten "Big Brother"-Fans bekannt sein: Urgestein Zlatko , der selbst erst durch "Big Brother" Bekanntheit erlangte, wird sich zu den übrigen Kandidaten gesellen und voraussichtlich Teilnehmer wie Zuschauer durch seine altbekannten, intellektuellen Ergüsse erfreuen.

"Promi Big Brother" 2019, Folge 1: Kandidaten ziehen auf den Campingplatz

Wie in jeder Staffel von "Promi Big Brother" 2019 " erwarten die Zuschauer trotz beständigem Konzept einige Neuerungen. So ziehen die zwölf Kandidaten in Staffel 7 nun erstmals nicht in ein luxuriöses Haus, sondern auf einen Campingplatz. Auf die Bewohner wartet in diesem Jahr also ein "stickiges Zelt statt klimatisiertem Hotel, Dosenravioli statt Kaviar, kalte Dusche statt Wellnessoase", wie Sat.1 bereits vorab verkündete.

"Promi Big Brother" 2019: Das große Kennenlernen in Folge 1

Nachdem einige Kandidaten bereits am vergangenen Mittwoch ihr Quartier auf Zeit bezogen haben, gesellen sich im Zuge der heutigen, ersten Live-Show auch die verbliebenen Kandidaten Zlatko, Almklausi und Sylvia Leifheit zu den übrigen Teilnehmern. Ob die anfängliche Sympathie dabei bestehen bleibt oder die Nerven bereits am ersten Tag blank liegen, bleibt jedoch abzuwarten.

Folge 1 von "Promi Big Brother" 2019 sehen Zuschauer heute Abend, um 20.15 Uhr, auf Sat.1. (AZ)

