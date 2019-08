vor 3 Min.

"Promi Big Brother" 2019, Folge 11: Ist Ginger schwanger?

Erfährt Ginger in Folge 11 von "Promi Big Brother" 2019 von ihrer Schwangerschaft?

In Folge 11 von "Promi Big Brother" scheint es nach zahlreichen Streitereien nun pikant zu werden.

"Promi Big Brother" 2019 neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Nach dem Auszug von Eva, Zlatko und Jürgen sind nun noch neun Promis im Camp und dürfen auf das Preisgeld von 100.000 Euro hoffen. Nach zahlreichen Streiterein scheint es bei "Promi Big Brother" 2019 nun pikant zu werden: Hier die Prognose zu Folge 11.

"Promi Big Brother" 2019, Folge 11: Was läuft zwischen Tobi und Janine?

Schon länger rätseln Zuschauer darüber, ob sich zwischen Tobi und Janine etwas anbahnen könnte. In der gestrigen Folge brachte Hellseherin Lilo mit einem Blick in ihre Glaskugel nun scheinbar Licht ins Dunkel: Sie bestätigte zweifelsfrei: Ja, Janine und Tobi sind sehr an einander interessiert und schweben auf Wolke 7.

Ob Lilo nach ihrem Blick in die Glaskugel recht behalten wird? In Folge 11 von "Promi Big Brother " 2019 könnten die Zuschauer des Rätsels Lösung erhalten.

Auch wenn die Zukunft von Janine und Tobi noch ungewiss scheint, könnte Ginger mit ihrem Ehemann Bert Wollersheim bereits ein gutes Stück weiter sein. Die beiden sind seit mittlerweile einem Jahr verheiratet und möchten ihr Glück nun unbedingt mit einem Kind krönen. Nun könnte es ausgerechnet bei "Promi Big Brother" 2019 passieren, dass die beiden erfahren, dass sie Nachwuchs erwarten.

Als Ginger sich mit Theresia über ihre Periode unterhält erzählt diese, dass sie bereits längst überfällig sei. Wird Ginger in Folge 11 von "Promi Big Brother" 2019 erfahren, dass sie schwanger ist?

Ob Ginger wirklich bei "Promi Big Brother" 2019 erfährt, dass sie Nachwuchs erwartet, sehen Zuschauer heute Abend in Folge 11, um 20.15 Uhr in SAT.1 (AZ)

