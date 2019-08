vor 35 Min.

"Promi Big Brother" 2019, Folge 14: Wer kommt ins Finale?

Sat.1 zeigt heute Abend Folge 14 und damit das Halbfinale von "Promi Big Brother" 2019. Spielt "Tobine" allen etwas vor? Hier eine Prognose zur heutigen Sendung.

Heute steht die vorletzte Episode, Folge 14, von "Promi Big Brother" 2019 an. Am Vorabend musste Lilo von Kiesenwetter das Big-Brother-Haus verlassen. Große Enttäuschung machte sich bei der Hellseherin jedoch nicht breit: Sie freue sich nun auf ihr Kind, ein Gläschen Wein und den nächsten Friseur-Besuch. Wer Folge 14 überstehen könnte und damit ins Finale von "Promi Big Brother" 2019 einzieht, erfahren Sie hier in unserer Prognose.

"Promi Big Brother" 2019: Tobine in Folge 14 in einer Beziehung?

Seit der ersten Folge von "Promi Big Brother" 2019 sind Tobi Wegener und Janine Pink am Turteln. Daher hat man ihnen im Camp den Namen Tobine gegeben. In der gestrigen Episode gab es den ersten "öffentlichen" Kuss der beiden. Heißt das nun, dass die beiden zusammen sind? Dieser Frage ging auch Joey Heindle gestern nach. Beide möchten nicht mit der Sprache herausrücken, doch Joey lässt nicht locker. Dann sagt Tobi: "Gezwungenermaßen." Das klingt nicht besonders romantisch. Spielen die vermeintlichen Turteltauben den Zuschauern und ihren Mitbewohnern nur etwas vor?

Falls es so sein sollte, haben sie wohl alles richtig gemacht. Schließlich waren sie aufgrund ihrer vermeintlichen Romanze die meiste Zeit im Luxuscamp, um den Zuschauern feuchtfröhliche Momente zu bieten. Ob diese Showeinlage auch für einen Einzug ins Finale von "Promi Big Brother" 2019 reicht, ist dagegen fraglich. Die Zuschauer möchten nun bestimmt wissen, was Sache ist, vor allem da es nun keine Badewannen-Aktionen mehr von den beiden geben wird. Hintergrund: In der gestrigen Folge verkündete "Big Brother", dass alle Kandidaten ins Zeltlager ziehen müssen.

"Promi Big Brother" 2019, Folge 14: Wer schafft es ins Finale?

Neben Janine Pink und Tobi Wegener sind Joey Heindle, Almklausi und Theresia Behrend Fischer im Halbfinale von "Promi Big Brother" 2019. Wer es tatsächlich ins Finale schafft und was in Folge 14 von "Promi Big Brother" 2019 passiert, sehen Zuschauer heute Abend um 22.15 Uhr auf Sat.1. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen