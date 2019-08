vor 33 Min.

"Promi Big Brother" 2019, Folge 3: Zoff zwischen Chris und Joey

Joey Heindle (l.) und Youtuber Chris (r.) streiten sich in Folge 3 von "Promi Big Brother" 2019 am Zaun.

"Promi Big Brother" 2019: In Folge 3 heute Abend eskaliert es zwischen Joey Heindle und YouTuber Chris. Was sonst noch auf den Campingplätzen passierte: hier.

Folge 3 von "Promi Big Brother" läuft heute auf Sat.1 und noch sind alle zwölf Kandidaten dabei. Die Schlafgelegenheiten sind in zwei Lager aufgeteilt: Luxuscampingplatz und Zeltlager. Die Zuschauer durften anfangs entscheiden, wer in das Luxuscamp ziehen darf und Kandidat Zlatko war einer der Glücklichen. Das gefiel den anderen Kandidaten nicht besonders, vor allem Youtuber Chris störte sich daran Zlatko noch immer als Publikumsliebling zu bezeichnen.

"Für mich ergibt das keinen Sinn", beschwerte sich der 32-Jährige in einem Privat-Interview. Niemand habe Zlatko mehr auf dem Schirm, so der Youtuber. Sein Kanal, den er mit zwei weiteren Freunden betreibt, hat 1,8 Millionen Abonennten. Wohl auch deshalb erwartete der Social-Media-Star, dass er mehr Stimmen bekommen würde. Wie es damit in Folge 3 weitergeht, sehen Sie heute Abend auf Sat.1.

"Promi Big Brother" 2019: Wie ist die Stimmung vor Folge 3?

Von der Stimmung bekamen Zlatko und Joey Heindle nichts mit. Sie unterhielten sich entspannt auf der Couch über Zlatkos Beruf. Dieser ist nämlich Kfz-Mechaniker und Joey bat ihn darum, ihm beim Autokauf zu helfen. "Er ist sehr verletzlich, sehr zerbrechlich. Er hat Welpenschutz", sagte Zlatko über den 26-jährigen Sänger. Doch auch an Joey hatte Chris einiges auszusetzen: Ihm passte seine Reaktion beim Einzug ins Luxuscamp nicht. "Freu dich doch einfach von vornherein und zieh doch nicht so ein Theater ab", kritisierte der Youtuber, da Joey erst etwas traurig gewirkt haben soll.

"Promi Big Brother" 2019: Heute Abend kommt Folge 3 im Live-TV

Bei Spielen haben die Kandidaten die Möglichkeit, sich Geld für den Einkauf zu verdienen. In dem aktuellen Match mussten die Kandidaten Paare bilden und Bälle mit ihren Lippen in eine Schüssel transportieren.

Bild: SAT.1

Dabei waren Janine Pink und "Love Island"-Kandidat Tobi Wegener in einem Team. Die beiden werden von den "Promi Big Brother"- Moderatoren schon als erstes PBB-Paar gehandelt. Ob sie sich weiter annähern, sehen die Zuschauer heute Abend in Folge 3 live im TV und Stream. Insgesamt haben die Kandidaten nun 19 Euro für ihren Einkauf zur Verfügung.

