"Promi Big Brother" 2019: Folge 3 heute live TV und Stream sehen

Promi Big Brother 2019: Kandidatin Janine Pink scheint Interesse an Tobi Wegener zu haben.

"Promi Big Brother" 2019 läuft seit Freitag auf Sat.1 - heute mit Folge 3. Alle Infos rund um die Live-Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholung: hier.

"Promi Big Brother" 2019 wird heute live im TV und Stream ausgestrahlt. In Folge 2 gab es bereits Tränen, Flirts und Streit. Ob sich Janine Pink und "Love Island"-Kandidat Tobi Wegener noch weiter annähern, wird sich heute Abend in Folge 3 zeigen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Sendung live in der TV-Übertragung und im Stream sehen können.

Promi Big Brother 2019: Übertragung live im TV und Stream

Die neuen Folgen laufen seit dem 9. August auf Sat.1. An diesem Tag sind die Promi-Kandidaten auf den Campingplatz gezogen.

Promi Big Brother 2019 im TV: Sat.1-Frühstücksfernsehen mit Elvers-Analyse

Das nennt man geniales Ausquetschen eines Show-Formats: Sat.1 bringt Promi Big Brother 2019 jetzt auch als Dauerthema in sein Frühstücksfernsehen. Keine Geringere als Jenny Elvers, Ex-Heidekönigin und Promi Big Brother-Gewinnerin von 2013, konnte als Expertin gewonnen werden. Freitag, 9. August 2019, geht es los: Jenny Elvers wird zwei Wochen lang allmorgendlich die Promi-Bewohner und das aktuelle Geschehen in "Deutschlands härtester Herberge" (Originalton Sat.1) analysieren und kommentieren.

Promi Big Brother live: Die Sendetermine von Staffel 7

"Promi Big Brother" wird auch 2019 wieder zwei Wochen lang täglich zu sehen sein. Das sind die Sendetermine:

09. August 2019 (Freitag), 20.15 Uhr: Einzug

10. August 2019 (Samstag), 22.15 Uhr: Folge 2

11. August 2019 (Sonntag), 22.15 Uhr: Folge 3

12. August 2019 (Montag), 22.15 Uhr: Folge 4

13. August 2019 (Dienstag), 22.15 Uhr: Folge 5

14. August 2019 (Mittwoch), 22.15 Uhr: Folge 6

15. August 2019 (Donnerstag), 22.15 Uhr: Folge 7

16. August 2019 (Freitag), 22.15 Uhr: Folge 8

17. August 2019 (Samstag), 22.15 Uhr: Folge 9

18. August 2019 (Sonntag), 22.15 Uhr: Folge 10

19. August 2019 (Montag), 22.15 Uhr: Folge 11

20. August 2019 (Dienstag), 22.15 Uhr: Folge 12

21. August 2019 (Mittwoch), 22.15 Uhr: Folge 13

22. August 2019 (Donnerstag), 22.15 Uhr: Folge 14

23. August 2019 (Freitag), 20.15 Uhr: Finale

Gibt es Promi Big Brother 2019 im 24-Stunden-Live-Stream?

"Promi Big Brother" läuft nicht nur im Free-TV auf Sat.1, die Folgen lassen sich auch über den Live-Stream des Senders sehen. Dieser läuft mittlerweile hier auf dieser Seite über den Service Joyn. Nach Angaben des Senders ist dieser kostenlos. Es ist auch keine Registrierung nötig.

Einen 24-Stunden-Live-Stream direkt vom Campingplatz gibt es auch in diesem Jahr nicht. (AZ)

