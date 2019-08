vor 2 Min.

"Promi Big Brother" 2019, Folge 6: Jetzt fliegen die Fetzen

Der unluxuriöse Zeltplatz bringt die Teilnehmer von "Promi Big Brother" 2019 in Folge 6 an ihre Grenzen.

Folge 6 von "Promi Big Brother" 2019 bietet erneut großes Eskalationspotential. Die Nerven der Bewohner liegen nach nicht einmal einer Woche gänzlich blank.

Heute steht Folge 6 von "Promi Big Brother" auf Sat.1 an. Noch befinden sich alle Kandidaten im Camp, in dem es mittlerweile alles andere als harmonisch zugeht. Aktuell kann nahezu keiner der zwölf Bewohner mehr verbergen, wie sehr die Nerven auf dem Campingplatz strapaziert werden.

"Promi Big Brother" 2019, Folge 6: Jeder zofft sich mit jedem

Nachdem sich an den vergangenen Tagen immer wieder Bewohner vereinzelt in die Haare bekamen, scheint sich die Streitsucht mittlerweile auf das gesamte Camp ausgebreitet zu haben. Zlatko , der sich in den vergangenen Tagen dem verunsicherten Joey ziehväterlich annahm, fühlte sich nach seiner Rückkehr ins Zeltlager nicht entsprechend wertgeschätzt.

Gekränkt warf er Joey, der weiter im Luxuscamp verweilen darf, vor, dass dieser ihn schnell vergessen habe: "So kommt das wahre Gesicht zum Vorschein", erklärt das "Big Brother"-Urgestein die Situation. "Du scheinst mich ja sehr zu vermissen da drüben. Aus den Augen, aus dem Sinn, wie es im Leben auch so ist. Lauter Lutscher."

Auch die Situation zwischen Chris und Eva scheint sich weiterhin zuzuspitzen. Wohlwissend, dass die Bewohner auf der luxuriösen Seite des Camps am Ende des Tages entscheiden, wer sich zu ihnen gesellen darf, versucht Eva bei ihren Mitbewohnern Sympathien zu gewinnen. YouTuber Chris durchschaute die Strategie jedoch und machte Stimmung gegen die 27-Jährige: "Das ist ein falscher Fünfziger", beteuert der 32-Jährige, "Sie tut jetzt so, als wüsste sie von nichts."

Wer darf in Folge 6 von "Promi Big Brother" ins Luxuscamp wechseln?

In welchem Bereich sich die Promis aufhalten müssen, entscheiden sowohl Zuschauer, als auch die Bewohner des Luxus-Camps. In der letzten Folge konnte sich Tobi glücklich schätzen, die Seiten wechseln zu dürfen. Besonders Eva leidet unter ihrem Daueraufenthalt im Zeltlager, da sie nicht zur Toilette gehen kann und sich deshalb nichts sehnlicher als Zigaretten und Kaffee wünscht. Ob ihre Gebete heute erhört werden?

Folge 6 von "Promi Big Brother" 2019 sehen Zuschauer heute Abend, um 20.15 Uhr auf Sat.1. (AZ)

