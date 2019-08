vor 10 Min.

"Promi Big Brother" 2019, Folge 7: Wie weit gehen Tobi und Janine?

"Promi Big Brother" 2019: Janine Pink und Tobi Wegener gefällt es im Luxuscamp ausgesprochen gut. In Folge 7 dürfen sie - vorerst - auf der Luxusseite bleiben.

Eine Woche haben die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2019 in Folge 7 hinter sich. Die Nerven liegen blank. Was wird wohl heute passieren? Hier die Prognose.

Nach sechs Tagen hält sich die Laune der Bewohner in Folge 7 von "Promi Big Brother" in Grenzen. Die zwölf PBB-Kandidaten wohnen immer noch allesamt im Camp - noch ist keiner aus der Sendung ausgeschieden. Doch mittlerweile geht es alles andere als harmonisch zu. Die Bewohner des "Promi Big Brother"-Campingplatzes geben sich keine Mühe zu verbergen, wie genervt sie von der Situation sind. Doch ein turtelndes Paar hat gute Laune. Hier die Prognose zur siebten Folge von "Promi Big Brother" 2019.

"Promi Big Brother" 2019, Folge 7: Zeigen sich Janine und Tobi noch freizügiger?

Nach einer dramatischen Trennung der Turteltauben Tobias Wegener und Janine Pink, gibt es ein - vorläufiges - Happy End. Denn neben Joey Heindle dürfen beide wieder ins Luxuscamp einziehen. Das haben die Zuschauer am Ende der letzten Folge entscheiden dürfen. "Man fühlt sich geborgen", beschreibt Tobi die Situation mit Janine. "Es fühlt sich so echt an", schwärmt Janine. Sie fügt hinzu: "Ich würde mich freuen, wenn daraus etwas Festes werden würde. Wenn ich einen Mann hätte, mit dem man ein Kind machen könnte."

Zlakto hält von der frischen Liebe der beiden nicht viel. Sein salopper Kommentar zu ihrer Flirterei: "Ich glaub' da keinen Furz davon." Die Zuschauer - ob sie es glauben oder nicht - möchten aber anscheinend mehr davon sehen. "Wenn man so verliebt ist, wie die beiden, dann würden sie sich jetzt auch küssen oder noch weiter gehen", sagt Zlatko außerdem. Vielleicht demonstrieren Janine und Tobi heute Abend wie sehr sie sich mögen...

Werden Jürgen und Chris in Folge 7 "Promi Big Brother"-Freunde?

Jürgen Trovato schüttet ausgerechnet Youtuber Chris sein Herz aus. Der Privatdetektiv habe eine sehr schwere Kindheit gehabt. Diese sei von Vernachlässigung und Gewalt geprägt gewesen. Das Gespräch unter vier Augen war für Chris sehr aufschlussreich: "[Jetzt] kann man bestimme Verhaltensweisen viel besser verstehen." Der streitlustige Youtuber wird daraufhin ganz zahm und tröstet den weinenden Trovato. Ist das der Beginn einer "Promi Big Brother"-Freundschaft?

Folge 7 von "Promi Big Brother" 2019 sehen Zuschauer heute Abend um 20.15 Uhr auf Sat.1. (AZ)

