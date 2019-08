vor 1 Min.

Promi Big Brother" 2019: Janine Pink im Porträt

"Promi Big Brother" 2019 startet am 9. August mit Kandidatin Janine Pink. Woher kennt man die toughe, humorvolle Schauspielerin? Das gibt es hier im Porträt.

Ins "Promi Big Brother"-Haus 2019 zieht auch die Soap-Schauspielerin Janine Pink am Freitag, 9. August 2019, ein. "Von Promi Big Brother erwarte ich ein bisschen Action und Spaß", sagt die Sächsin mit ihrer toughen Art vorab im Interview mit Sat.1. Ob sich ihre Erwartungen erfüllen werden, zeigt sich wohl erst mit dem Start der Reality-Show. Hier lernen Sie schon vor Start der Sendung Janine Pink näher kennen.

"Promi Big Brother"-Kandidatin Janine Pink spielte fünf Jahre bei "Köln 50667" mit

Die 32-jährige Influencerin ist aktuell besonders auf dem sozialen Netzwerk Instagram beliebt. Dort kann sie auf über 197.000 Follower stolz sein. In den vergangenen Jahren machte sie sich im deutschen TV als Darstellerin in der Reality-Soap-Serie "Köln 50667" einen Namen. Bis 2017 war sie dort in der Rolle der Yvonne Voss zu sehen. Danach übernahm sie als Yvonne die Hauptrolle im Spin-off "Leben.Lieben.Leipzig".

Janine Pink würde gerne Rihanna bei "Promi Big Brother" 2019 sehen

Wenn Janine Pink einen Promi, der mit ihr zusammen ins PBB-Haus zieht, wählen dürfte, dann fällt ihre Entscheidung ganz klar auf ihr Idol: Rihanna. Die gebürtige Sächsin ist so sehr von der aus Barbados stammenden R&B-Sängerin fasziniert, dass sie sich sogar den Spitznamen "Rere" hat tätowieren lassen. "Ich liebe die Frau ja so so sehr", schwärmt Janine Pink im Interview. Auf Instagram veröffentlicht die Influencerin regelmäßig Beiträge über ihre Lieblingssängerin.

"Promi Big Brother" 2019: Janine Pink will keinen Stress

Die Soap-Darstellerin ist überzeugt, dass sie im PBB-Haus wohl eine "Mutti-Rolle" übernehmen wird. Auch privat sorge sich die 32-Jährige um ihre Freunde und gibt gerne Ratschläge. Nur eins könnte für Janine Pink ein großes Problem darstellen: Stress. "Bei PBB nehme ich mir vor, dass ich meinen Stresspegel ein bisschen nach unten fahren kann", erklärt die Schauspielerin überzeugt.

Aber falls es zu einer Stresssituation kommt, scheint Janine Pink nicht besonders dafür gewappnet zu sein. Mit Stress kann die Schauspielerin gar nicht umgehen: "Da fährt mein ganzer Körper runter, irgendwie geht nichts mehr vor, nichts mehr rückwärts."

Wird es Janine Pink schaffen, auf engstem Raum im "Promi Big Brother"-Haus jeglichen Stress zu vermeiden? Das zeigt Sat.1 ab Freitag, 9. August 2019. (rlb)

