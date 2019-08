vor 3 Min.

"Promi Big Brother" 2019: Joey Heindle muss sich Janine Pink geschlagen geben

Sat.1 hat am Freitagabend das Finale von "Promi Big Brother" 2019 präsentiert. Obwohl Joey Heindle vorab von vielen Medien als Favorit gehandelt worden war, machte Janbine Pink das Rennen. Alle Infos zur Sendung: hier

Das g roße Finale von "Promi Big Brother" 2019 ist Geschichte: Die Siegerin Janine Pink steht fest. Bis zum Schluss blieb es spannend.

"Promi Big Brother" 2019, Folge 12: Keine negativen Kommentare von Chris

"Keiner von uns darf gehen", verkündete Chris noch an Tag 10 in der Runde mit Theresia und Ginger. Diese Ansage sollte sich allerdings nicht bewahrheiten: Ginger und Chris mussten "Promi Big Brother" 2019 verlassen. Dabei hatte Chris auf dem Campingplatz für unterhaltsame Kommentare gesorgt. So bezeichnete er Joey als Schlüsselanhänger und Jürgen als Snitch.

Geschockt war Chris vor allem von Kandidat Tobi, der sich zuvor selbst nannte, um nicht nominiert zu werden. Auch deshalb und aus Protest gegen das negative Image, das "Promi Big Brother" von ihm vermittele, wie er selbst sagt, wollte er sich bei der aktuellen Nominierung selbst nennen - das durfte er aber nicht. Den Campingplatz verlassen musste er trotzdem.

"Promi Big Brother" 2019, Folge 12: Joey hat schlimmes Heimweh

Kandidat Joey kämpft schon länger mit Heimweh und seinen Gefühlen der Unsicherheit. Den anderen Bewohnern scheint er damit ordentlich auf die Nerven zu gehen, doch Joey lässt sich nicht beirren. Auch in seiner aktuellen Videobotschaft flossen Tränern: "Hey mein lieber Schatz. Du hast in mir etwas erweckt, was noch kein Mensch geschafft hat. Du hast mein Herz komplett mit etwas bepflückt, das kann ich dir gar nicht wiedergeben, wie schön das ist", säuselte der 26-Jährige in die Kamera und endete seine Rede mit einer Liebesbotschaft.

Auch die Herzen der Zuschauer scheint der emotionale Joey mit etwas zu bepflücken - seine offene Art brachte ihm bereits den Sieg im Dschungelcamp ein. Ob das auf dem Promi BB-Camp auch so läuft, sehen Sie heute Abend in Folge 12. (AZ)

