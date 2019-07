vor 32 Min.

Promi Big Brother 2019: Sendestart, Kandidaten, Moderatoren, Übertragung

Promi Big Brother 2019 wird ab dem 9. August auf Sat.1 ausgestrahlt. Kandidaten, Moderatoren, Sendetermine, Übertragung live im TV und Stream - alle Infos zu Staffel 7 hier.

Hier bekommen Sie News zu Promi Big Brother 2019.

Promi Big Brother 2019 startet in diesem Jahr am 9. August auf Sat.1. Die prominenten Bewohner werden zwei Wochen auf engstem Raum wohnen und dabei auch noch von unzähligen Kameras beobachtet. Ist schon etwas zu den Kandidaten bekannt? Wer moderiert die Sendung in diesem Jahr? Wo und wie lässt sich die Show live im TV und Stream verfolgen?

Wir beantworten in diesem Artikel die Fragen zu der TV-Sendung, die in den vergangenen Jahren auf Sat.1 starke Quoten hatte. Auch in diesem Jahr wird sie wieder davon leben, dass die Promis zwei Wochen auf engstem Raum so einige Konflikte austragen werden. Hier die Infos:

Promi Big Brother 2019: Start-Termin von Staffel 7

Wie in den Vorjahren fällt der Start-Termin von Promi Big Brother in den Sommermonat August. Wie Sat.1 Ende Juni veröffentlichte, wird Staffel 7 ab dem 9. August 2019 gezeigt. An diesem Tag ziehen die Promi-Kandidaten in das Haus und werden 24 Stunden am Tag von Kameras gefilmt.

Promi Big Brother: Sendetermine

Nach Angaben von Sat.1 wird Promi Big Brother auch 2019 wieder zwei Wochen lang täglich im Programm zu sehen sein. Damit sind das wohl die Sendetermine.

09. August 2019 (Freitag): Einzug

10. August 2019 (Samstag): Folge 2

11. August 2019 (Sonntag): Folge 3

12. August 2019 (Montag): Folge 4

13. August 2019 (Dienstag): Folge 5

14. August 2019 (Mittwoch): Folge 6

15. August 2019 (Donnerstag): Folge 7

16. August 2019 (Freitag): Folge 8

17. August 2019 (Samstag): Folge 9

18. August 2019 (Sonntag): Folge 10

19. August 2019 (Montag): Folge 11

20. August 2019 (Dienstag): Folge 12

21. August 2019 (Mittwoch): Folge 13

22. August 2019 (Donnerstag) Folge 14

23. August 2019 (Freitag): Folge 15

24. August 2019 (Samstag): Finale

Kandidaten bei Promi Big Brother 2019: Wer zieht ein?

Sat.1 hat die Kandidaten von Promi Big Brother 2019 noch nicht offiziell bekanntgegeben. Aber immerhin will die Bild schon erfahren haben, dass Claudia Norberg in den Container zieht. Sie ist die Ex von Schlagersänger Michael Wendler. Auf Nachfrage der Bild wollte der Sender sich nicht dazu äußern.

Sobald es mehr Meldungen zu Kandidaten oder sogar eine offizielle Bestätigung der Teilnehmer gibt, ergänzen wir den Artikel an dieser Stelle.

Promi Big Brother 2019: Moderatoren in Staffel 7

Jochen Schropp und Marlene Lufen kehren in Staffel 7 als Moderatoren zurück. Fans kennen die beiden: Während Jochen Schropp schon seit 2014 dabei ist, stieg Marlene Lufen im vergangenen Jahr ein. Angeblich erfahren auch die Moderatoren erst ein bis zwei Wochen vor der neuen Staffel, welche Promis tatsächlich ins Haus einziehen werden.

Übertragung: Promi Big Brother im TV und Live-Stream

"Promi Big Brother" läuft nicht nur im Free-TV auf Sat.1, sondern lässt sich auch über den Live-Stream des Senders sehen. Dieser lässt sich hier über diese Seite aufrufen. Es ist allerdings eine Anmeldung für den Service 7Pass notwendig. Laut Sender entstehen dabei keine Kosten.

Einen 24-Stunden-Live-Stream direkt aus dem Haus gab es in den vergangenen Jahren nicht. Es ist zu erwarten, dass er auch in diesem Jahr nicht geplant ist. Sollte der Sender doch noch einen ankündigen, erfahren Sie das hier. (sge)

