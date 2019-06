vor 18 Min.

Promi Big Brother 2019: Start-Termin ist der 9. August

News zu Promi Big Brother 2019: Der Start-Termin steht fest. Und auch über erste Kandidaten wird spekuliert. In unserem Blog bekommen Sie alle Neuigkeiten zur Sat.1-Show.

Hier gibt es alle Infos zu Promi Big Brother 2019.

Promi Big Brother kehrt 2019 zurück: Am Start-Termin der Sendung am 9. August ziehen wieder mehr oder wenige bekannte Kandidaten für zwei Wochen in ein Haus, leben auf engstem Raum und werden dabei ununterbrochen von Kameras gefilmt. Auch in Staffel 7 sind dabei wieder jede Menge Konflikte und schräge Aktionen zu erwarten - schließlich lebt die Sendung davon.

In unserem News-Blog sammeln wir die Neuigkeiten rund um Promi Big Brother 2019. Hier gibt es Informationen zu den Kandidaten und den einzelnen Folgen:

Promi Big Brother 2019: News zu Kandidaten und Folgen

27. Juni: Ist schon etwas zu Kandidaten bekannt?

Offiziell stehen die Kandidaten von Promi Big Brother noch nicht fest. Sat.1 hält die Teilnehmer in jedem Jahr bis kurz vor dem Start der Sendung geheim - oder versucht es zumindest.

Die Bild will nämlich erfahren haben, dass Claudia Norberg in das Haus zieht. Sie ist die Ex von Schlagersender Michael Wendler, der aktuell vor allem mit seiner Beziehung zu einer 18-Jährigen Schlagzeilen macht.

26. Juni 2019: Der Start-Termin steht fest

Dass Promi Big Brother 2019 zurückkehrt, ist schon länger bekannt. Nun hat Sat.1 den Start-Termin für Staffel 7 veröffentlicht: Sie Show kehrt am 9. August ins Fernsehen zurück und ist zwei Wochen lang täglich zu sehen.

Welche Kandidaten gemeinsam in das Haus ziehen, hat der Sender noch nicht mitgeteilt. Das wird wohl erst kurz vor dem Start bekannt. Als Moderatoren sind Jochen Schropp und Marlene Lufen dabei.

Am Grundkonzept ändert sich auf jeden Fall nichts: Die Teilnehmer müssen es aushalten, 24 Stunden durch Kameras unter Beobachtung zu stehen und auf engsten Raum mit anderen Promis zu leben. Nach und nach werden Teilnehmer rausgewählt - bis der Sieger feststeht. (sge)

