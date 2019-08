12:40 Uhr

"Promi Big Brother" 2019: Sylvia Leifheit zog sich für den Playboy aus

"Promi Big Brother 2019" läuft wieder auf Sat.1. Mit dabei: Schauspielerin und Model Sylvia Leifheit. Alle Infos zu der 43-Jährigen gibt es hier im Porträt.

Sie ist Schauspielerin, Autorin und Unternehmerin – und auch Bewohnerin bei "Promi Big Brother" 2019. Sylvia Leifheit zieht gemeinsam mit elf weiteren Kandidaten in das "Big Brother"-Haus. Aber wer ist die 43-Jährige überhaupt? Wir stellen Ihnen die schöne Schauspielerin vor.

"Promi Big Brother" 2019: Sylvia Leifheit ist TV-Star und Autorin

Sylvia Leifheit wurde am 3. Dezember 1975 in Friedrichroda in Thüringen geboren. Obwohl sie in der DDR aufwuchs, besuchte sie eine Eliteschule und absolvierte eine Sprech- und Gesangsausbildung. 1990 nahm die damals 14-Jährige an einem Schönheitswettbewerb teil - und gewann. In den folgenden Jahren war sie als erfolgreiches Model tätig, bevor sie schließlich eine Karriere als Schauspielerin einschlug. Die 43-Jährige spielte in über 60 Filmen und Serien mit. Unter anderem war sie bei den "Rosenheim Cops", "Notruf Hafenkante" oder "Sterne des Südens" zu sehen. Doch Leifheit blieb nicht nur bei der Schauspielerei.

Sie ist inzwischen Unternehmerin und Gründerin der Modelagentur "Most Wanted Models". Zuletzt war sie außerdem im Magazin "Playboy" zu sehen. Zudem arbeitet sie als Autorin und veröffentlichte bereits mehrerer Esoterik-Bücher, in denen sie auch ihre eigene Nahtoderfahrung verarbeitet. Sylvia Leifheit verfasste unter anderem das Buch "Das 1x1 des Seins", um ihre spirituellen Weisheiten mit ihren Fans zu teilen.

Seit 2008 ist sie mit dem österreichischen Regisseur Gabriel Barylli verheiratet. Die 43-Jährige hat ihren Hauptwohnsitz auf Ibiza.

Sylvia Leifheit freut sich auf "Promi Big Brother" 2019

Am 9. August geht das "Promi Big Brother"-Abenteuer 2019 los und Sylvia Leifheit kann es kaum erwarten, endlich ins "Big Brother"-Haus einzuziehen. "Ich bin total neugierig und freue mich tierisch auf die Erfahrung. Ich freue mich auf die Ausnahmesituation und auf eine Gruppe aus sehr vielen, wahrscheinlich sehr interessanten Menschen." Außerdem reize sie die Situation, mit fremden Menschen in einem isolierten Raum zu leben.

"Promi Big Brother" 2019 startet am 9. August um 20.15 Uhr auf Sat.1.

