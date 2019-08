20:36 Uhr

"Promi Big Brother" 2019: Wer ist Jürgen Trovato?

Privatermittler Jürgen Trovato ist bei "Promi Big Brother" 2019 mit dabei. Hier stellen wir den Kandidaten vor.

Jürgen Trovato ist in Staffel 7 von "Promi Big Brother" 2019 dabei. Bekanntheit erlangte er mit der nach ihm und seiner Detektei benannten Doku-Soap "Die Trovatos - Detektive decken auf", in der er gemeinsam mit seiner Frau und Tochter verschiedenste Fälle aufklärt.

Obwohl er auch im echten Leben Detektiv ist und tatsächlich eine Detektei betreibt, waren die Fälle in der TV-Sendung inszeniert und geschauspielert. In den über 300 Episoden der Serie nahm er gemeinsam mit seinen Ermittlern unter anderem Heiratsschwindler, Schwarzarbeiter und Betrüger fest.

"Promi Big Brother" 2019: Jürgen Trovato betreibt eine Detektei mit der ganzen Familie

Jürgen Trovato wurde am 21. Juni 1962 in Leverkusen geboren. Der 57-Jährige ist seit 28 Jahren mit seiner Frau Marta verheiratet und verrät im Interview, dass sie ihn in seiner Zeit im Big Brother Haus genau beobachten wird. Seine Detektei in Mönchengladbach hat Jürgen Trovato gemeinsam mit ihr gegründet, als Detektivin weiß sie also worauf sie achten muss. "Jeder kommt mal aus dem Haus wieder raus und dann steht sie da", sagt der Privatdetektiv schmunzelnd im Interview vor seinem Einzug.

Auch seine Tochter Sharon wirkt im Familiengeschäft mit und war von 2011 bis 2017 gemeinsam mit ihren Eltern bei "Die Trovatos - Detektive decken auf" als Nachwuchsdetektivin zu sehen. Nach dem Ende der Serie steht das Trio weiterhin in detektivischer Tätigkeit zur Verfügung - sie bieten auf ihrer Internetseite Videoüberwachung, Hilfe bei Stalking und die Aufdeckung von Untreue an.

Jürgen Trovato will die anderen Kandidaten von " Promi Big Brother" 2019 besser kennenlernen

Auf die Frage warum er an "Promi Big Brother" 2019 teilnimmt antwortet der Detektiv, er wolle die anderen Prominenten besser kennenlernen, da man sie sonst nur aus den Medien kenne. Außerdem hat Jürgen Trovato das Ziel die Show zu gewinnen. Dazu will er auch seine berufliche Erfahrung einsetzen: "Ich versuche die Mitspieler, ohne dass sie es merken, gegeneinander auszuspielen."

Nicht verzichten möchte Jürgen Trovato im Haus auf seine tägliche Dusche und seine Zigaretten, obwohl er betont auch ein paar Stunden auszukommen ohne zu rauchen. "Ab und zu mal noch eine trockene Scheibe Brot sollte auch noch drin sein", fügt er außerdem lachend hinzu. Das gesamte Interview von Jürgen Trovato mit Sat.1 zu seinem Einzug im Big Brother-Haus können Sie hier sehen.

"Promi Big Brother" startet am kommenden Freitag, 09.08., um 20.15 Uhr auf Sat.1.

