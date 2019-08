vor 18 Min.

"Promi Big Brother" 2019: Wer sind die Kandidaten?

"Promi Big Brother" 2019 läuft seit Freitag auf SAT.1. Noch sind alle Kandidaten dabei. Welche Promis auf den Campingplatz gezogen sind erfahren Sie hier.

Heute wird Folge3 von "Promi Big Brother" ausgestrahlt. Es zeichnet sich schon ab, welche Kandidaten gut miteinander können. Bei zwölf Kandidaten die auf engstem Raum miteinander leben müssen, ist Ärger jedenfalls vorprogrammiert. YouTuber Chris lästerte in Folge 2 bereits über Zlatko und legt sich in Folge 3 mit Joey an. Mehr Infos finden Sie in der Vorschau: "Promi Big Brother" 2019, Folge 3: Zoff zwischen Chris und Joey

"Promi Big Brother" 2019: Die Kandidaten im Überblick

Zlatko Trpkovski (43)

Unter den zwölf Teilnehmern findet sich unter anderem "Big Brother"-Urgestein Zlatko Trpkovski. Das Format machte den gelernten Kfz-Mechaniker einst selbst erst zum Prominenten - nicht zuletzt durch seine legendären Sprüche und seine Männerfreundschaft mit Jürgen Milski. Nach seinen Hits "Ich vermiss' Dich (wie die Hölle)" und "Großer Bruder" zog sich Zlatko jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Mehr zu Zlatko erfahren Sie im Porträt.

Zlatko Trpkovski im Juni 2000 in Köln bei einer Party zum Finale der Fernsehshow "Big Brother". Bild: Gero Breloer (dpa)

Almklausi (49)

Auch Almklausi , der bürgerlich Klaus Meier heißt, wird den Container beziehen. Über 20 Jahre lang konnte der Sänger nur mäßigen Erfolg in der Party-Musik-Szene verbuchen, bis zum großen Durchbruch 2018: Sein Hit "Mama Laudaaa " wird der Party-Hit des Jahres und macht Almklausi über Nacht zum Schlagerstar. Zusammen mit Zlatiko und Sylvia Leifheit bezieht der Musiker in der ersten Live-Sendung sein neues Quartier.

Hier lesen Sie mehr zu Almklausi.

Sylvia Leifheit (43)

Sie ist Schauspielerin, Model, Unternehmerin, Autorin – und ab dem 9. August auch Bewohnerin bei "Promi Big Brother" 2019. Sylvia Leifheit kennt man aus dem Fernsehen. Sie hat Sylvia Leifheit schon in mehr als 60 Filmen und Serien mitgespielt ( "Die Rosenheim Cops", "Die Rote Meile"). Als Unternehmerin gründete sie die Modelagentur "Most Wanted Models". Als Autorin verfasste sie unter anderem das Buch "Das 1x1 des Seins", um ihre spirituellen Weisheiten mit ihren Fans zu teilen. Seit 2008 ist sie mit dem österreichischen Regisseur Gabriel Barylli verheiratet.

Hier lesen Sie ein Porträt zu Sylvia Leifheit.

Bild: SAT.1/Marc Rehbeck

Joey Heindle (26)

Er war Dschungelkönig, Sänger, Publikumsliebling: Jetzt ist Joey Heindle bei PromiBB mit von der Partie. „Ich bin so ein Battle-Typ. Es ist bei mir fast zur Sucht geworden, meine Grenzen kennenzulernen“, sagte er der Bild. Er habe bereits vor dem Start den Sieg im Blick, so der Bayer, der aus der Nähe von München stammt. „Wenn ich dort reingehe, will ich auch gewinnen. Aber keine Angst, ich werde mich nicht aufspielen."

Bild: Frank Rumpenhorst/Archiv dpa

Hier lesen Sie mehr zu Joey Heindle.

Lilo von Kiesenwetter (65)

Schon in ihrer Jugend wollte die heutige Hellseherin Lilo von Kiesenwetter Menschen helfen. Daher begann sie ein Studium der Psychologie, berichtete Sat.1. Kurz vor dem Diplomabschluss schmiss sie demnach hin und ging mit einem Freund in die USA, der dort seine eigene Praxis als Psychiater eröffnen wollte. Er habe ihr Talent gefördert. Seit vielen Jahren arbeitet sie als Hellseherin und ist aus diversen TV-Formaten bekannt.

Mehr Infos: Lilo von Kiesenwetter im Porträt.

Jürgen Trovato (54)

Der Privatermittler Jürgen Trovato ist einer der Kandidaten von "Promi Big Brother" 2019. Er war mit seiner Frau Marta und seiner Tochter Sharon zwischen 2011 und 2017 in über 330 Folgen der RTL-Doku-Soap "Die Trovatos – Detektive decken auf" zu sehen. Die Familie betreibt bis heute eine Wirtschafts- und Privatdetektei in Mönchengladbach.

Hier gibt es mehr Infos zu Jürgen Trovato.

Tobi Wegener (26)

Wegener ist Influencer und ehemalige "Love Island"-Kandidat. Der gelernte Maler und Lackierer wird im Promi BB-Haus wohl häufig beim trainieren zu sehen sein. "Normalerweise trainiere ich an sieben Tagen die Woche jeweils zwei Stunden. Eine halbe Stunde Ausdauer, die restlichen 90 Minuten Krafttraining. Freunde von mir sagen: Du bist nicht normal, Du bist eine Maschine", sagt er über sich selbst.

Hier lesen Sie ein Porträt zu Tobi Wegener.

Eva Benetatou (27)

Und noch ein TV-Sternchen: Eva Benetatou schaffte es 2019 in das Finale von "Der Bachelor". Schon dort zeigte sich: Sie weiß genau, was sie will. Jetzt wagt sich die ehemalige Flugbegleiterin in die Welt von "Promi Big Brother".

Mehr zu Eva Benetatou lesen Sie hier.

Janine Pink (32)

Auch Influencerin Janine Pink ist bei "Promi Big Brother 2019" dabei. Sie erlangte ursprünglich durch ihre Rolle als quirlige Stripperin Yvonne Voss in der Serie "Köln 50667" Bekanntheit.

Porträt: Das ist Janine Pink.

Theresia Behrend Fischer (27)

Theresia Behrend Fischer ist ebenfalls Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2019. Sie war in diesem Jahr auch Teilnehmerin bei "Germany's Next Topmodel". Die 27-Jährige ist den Zuschauern unter anderem dadurch im Gedächtnis geblieben, dass sie im Finale geheiratet hat. Für Aufsehen sorgte sie auch mit dem Geständnis, dass sie sich 2016 die Beine brechen und um über acht Zentimeter verlängern ließ.

Theresia Behrend stellen wir hier genauer vor.

Christos "Chris" Manazidis (32)

Chris – oder "Killadigga", wie er auch genannt wird – ist seinen Fans vor allem als Macher des YouTube-Channels "Bullshit-TV" bekannt und begeistert damit mehr als 1,8 Millionen Abonnenten. Er zählt ebenfalls zu den Bewohnern von „Promi Big Brother“ 2019.

Hier gibt es mehr Infos zu Chris von "Bullshit TV".

Ginger Costello Wollersheim (33)

Ginger Costello Wollersheim wurde im niedersächsischen Burgwedel geboren. Sie ist eine ehemalige Stripperin und ein ehemaliges Webcam-Girl. Seit Oktober 2018 ist Ginger Costello Wollersheim die neue Frau der ehemaligen Rotlichtlegende Bert Wollersheim - was alles zusammen durchaus reicht für eine Karriere bei Promi BB.

Hier lesen Sie ein Porträt zu Ginger Costello Wollersheim.

(AZ)

