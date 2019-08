vor 35 Min.

"Promi Big Brother" 2019: Zlatko ist dabei

So sieht er heute nicht mehr aus: Kult-Kandidat Zlatko nahm an der ersten Staffel "Promi Big Brother" 2000 teil. Nun wohnt er erneut im "Big Brother"-Haus: Ein Porträt.

Auch er wohnt derzeit im "Big Brother"-Haus: Zlatko Trpkovski ist Kandidat bei der Sat.1-Show "Promi Big Brother" 2019. Den Fans des Formats dürfte der 43-Jährige bekannt vorkommen: Er nahm bereits 2000 mit 24 Jahren an der ersten "Promi Big Brother"-Staffel teil. Alle Infos zu Zlatko finden Sie hier im Porträt.

Zlatko war bei Staffel 1 von "Big Brother" Publikumsliebling

Trotz seiner Beliebtheit wurde Zlatko nach 43 Tagen im "Promi Big Brother"-Haus von den Zuschauern rausgewählt. Tausende Fans feierten seinen Auszug, der Kandidat mit mazedonischen Wurzeln hatte sogar eine Fanpage: Zlatko2000.de.

Mit Mitstreiter Jürgen Milski verstand sich Zlatko besonders gut, die beiden nahmen nach der Staffel sogar ein gemeinsames Lied auf. Die Single "Großer Bruder" schaffte es einige Wochen in die deutschen Charts. Auch alleine versuchte sich Zlatko an einer Musikkarriere und landete mit seiner Single "Ich vermiss dich wie die Hölle" einen Platz 1-Hit.

"Promi Big Brother" 2019: Zlatko kehrt ins deutsche TV zurück

Trotz etlicher TV-Aufritte und einiger Plattenerfolge war es lange still um Zlatko. Etwa eineinhalb Jahr nach seiner Teilnahme an "Promi Big Brother" zog Zlatko sich aus der Öffentlichkeit zurück. Er arbeitete als KFZ-Mechaniker, viel wurde über den TV-Liebling nicht mehr veröffentlicht. Nun - fast 20 Jahre nach seiner ersten Teilnahme an "Promi Big Brother" - zeigt sich der nun 43-Jährige wieder im Fernsehen.

