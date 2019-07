vor 34 Min.

Promi Big Brother 2019 im TV und Live-Stream

Promi Big Brother 2019 live im TV und Stream - oder als Wiederholung: Alle Infos rund um die Übertragung finden Sie hier.

Promi Big Brother 2019 wird ab dem 9. August wieder live im TV und Stream zu sehen sein. Die Promis werden auch in diesem Jahr wieder 24 Stunden am Tag von Kameras beobachtet und versuchen in Challenges und Spielen ihre Mitstreiter auszustechen. Die Show wird von Marlene Lufen und Jochen Schropp live aus Köln präsentiert.

Promi Big Brother 2019 live im TV und Stream verfolgen

Die neuen Folgen sehen Sie ab dem 9. August immer um 20.15 Uhr auf Sat.1. An diesem Tag ziehen die Promi-Kandidaten in das Haus. Sat.1 hat die Kandidaten von Promi Big Brother 2019 noch nicht offiziell bekanntgegeben.

Promi Big Brother live: Das sind die Sendetermine von Staffel 7

Nach Angaben von Sat.1 wird Promi Big Brother auch 2019 wieder zwei Wochen lang täglich zu sehen sein. Damit sind das wahrscheinlich die Sendetermine.

09. August 2019 (Freitag): Einzug

10. August 2019 (Samstag): Folge 2

11. August 2019 (Sonntag): Folge 3

12. August 2019 (Montag): Folge 4

13. August 2019 (Dienstag): Folge 5

14. August 2019 (Mittwoch): Folge 6

15. August 2019 (Donnerstag): Folge 7

16. August 2019 (Freitag): Folge 8

17. August 2019 (Samstag): Folge 9

18. August 2019 (Sonntag): Folge 10

19. August 2019 (Montag): Folge 11

20. August 2019 (Dienstag): Folge 12

21. August 2019 (Mittwoch): Folge 13

22. August 2019 (Donnerstag) Folge 14

23. August 2019 (Freitag): Folge 15

24. August 2019 (Samstag): Finale

Läuft Promi Big Brother 2019 auch 24 Stunden im Live-Stream?

"Promi Big Brother" läuft nicht nur im Free-TV auf Sat.1, sondern lässt sich auch über den Live-Stream des Senders sehen. Dieser lässt sich hier über diese Seite aufrufen. Es ist allerdings eine Anmeldung für den Service 7Pass notwendig. Laut Sender entstehen dabei keine Kosten.

Einen 24-Stunden-Live-Stream direkt aus dem Haus hat es in den vergangenen Staffeln nicht gegeben. Es ist zu erwarten, dass auch 2019 keiner geplant ist. Sollte der Sender doch noch einen ankündigen, erfahren Sie das hier. (AZ)

