vor 31 Min.

"Promi Big Brother" 2020, Folge 1: Heute startet die neue Staffel mit Einzug

"Promi Big Brother" 2020 geht heute mit Folge 1 an den Start. In unserer Vorschau erfahrt ihr, auf was ihr euch in der ersten Folge einstellen könnt.

Heute geht " Promi Big Brother" 2020 mit Folge 1 in die nächste Runde. Welche zwölf Promis ins Haus einziehen und wer möglicherweise folgen wird, erfahrt ihr in unserer Vorschau.

"Promi Big Brother" heute: Vorschau auf Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von "Promi Big Brother" läuft am 7.8.2020 um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Heute geht es also mit dem Einzug ins Haus los. Für zwölf mehr oder weniger bekannte Promis beginnt das Abenteuer "Promi Big Brother" 2020. Darunter sind Elene Lucia Ameur, eine Ex-" Berlin – Tag und Nacht"-Darstellerin, Ex-" Love Island"-Teilnehmer Mischa Mayer, auch Beton-Mischa genannt, Adela Smajic, der Schweizer Bachelorette von 2018 und Emmy Russ bekannt aus " Beauty & The Nerd" 2020.

Dazu kommen Schlager- und Teleshoppingstar Sascha Heyna, Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold, Kathy Kelly, Mitglied der Kelly Family, und Szene-DJ Senay Gueler. Außerdem ziehen noch Social-Media-Bekanntheit Udo Bönstrup, Ex-Tennis-Spielerin Claudia Kohde-Kilsch, Jasmin Tawil, Ex-Frau von Adel Tawil und Ex-"GZSZ"-Star, sowie Influencerin und Dschungelkönigin Jenny Frankhauser ein.

Für diese zwölf Promis geht es in einen Märchenwald. Sat.1 gestaltete das Haus und den Außenbereich mit ausgefallenen aber auch kitschigen Anleihen an Grimmsche Märchen. Da steht beispielsweise ein Lebkuchenhaus im Garten, im "Schloss" hängen Kronleuchter und altmodische Bilder. Wie der Start für die Promis wohl verlaufen wird?

"Promi Big Brother" 2020: Alle Infos zu Promi BB

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Kandidaten bei Promi Big Brother 2020.

Moderatoren

Hier stellen wir Moderatorin Marlene Lufen im Porträt und hier Moderator Jochen Schropp im Porträt vor.

Übertragung

Das sind die Infos zur Übertragung von Promi Big Brother im TV und Live-Stream.

Die Late Night Show

Hier finden Sie die Infos zu Die Late Night Show von Promi Big Brother - rund um Sendetermine, Moderatoren, Übertragung.

Weitere Folgen

Das sind die Sendetermine und Sendezeit von Promi Big Brother 2020.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen