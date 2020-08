10:21 Uhr

"Promi Big Brother" 2020, Folge 2: Wer darf heute ins Märchenschloss?

Die neue Staffel von "Promi Big Brother" 2020 ist offiziell mit dem Einzug gestartet. Alle Infos zu Folge 2 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Die 16 Bewohner haben gestern das große Märchenland bezogen. Für einige von Ihnen ging es direkt in das prunkvolle Märchenschloss, während andere sich mit leichtem Gepäck und der mageren Verpflegung des Märchenwaldes begnügen mussten. Wo die Kandidaten wohnen und wie es in Folge 2 weitergeht, erfahren Sie hier in der Vorschau.

"Promi Big Brother" heute: Vorschau auf Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von " Promi Big Brother" läuft am 8.8.20 um 22.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Die Türen sind geschlossen und die Promis sind ihrem Schicksal ausgeliefert: Drei Wochen lang Dauerüberwachung steht einigen von ihnen nun bevor. Für manche lässt es sich allerdings besser aushalten als für andere: Ein Teil der Bewohner darf die Zeit im luxuriösen Märchenschloss verbringen, während der Rest sich mit einem offenen Holzverschlag im Märchenwald begnügen muss.

Aktuell leben folgende Bewohner im Märchenschloss: Fußball-Kommentator Werner Hansch, Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack, Ballermann-Ikone Ikke Hüftgold, Sängerin Kathy Kelly, Teleshopping-Moderator Sascha Heyna und die Dschungelkönigin Jenny Frankhauser.

Diese Kandidaten halten es derzeit im Märchenwald aus: "The Biggest Loser"-Coach Ramin Abtin, Drag Queen Katy Bähm, Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch, Schauspielerin Jasmin Tawil, Reality-Sternchen Emmy Russ, "Love Island"-Kandidat Mischa Mayer, Soap-Darstellerin Elene Lucia Ameur, Moderatorin Adela Smajic, Schauspieler Senay Gueler sowie Social-Media-Star Udo Bönstrup.

Heute in Folge 2 haben einige der Märchenwald Kandidaten die Gelegenheit sich einen Platz im Luxus-Bereich zu sichern. Welche das sein werden, erfahren Sie heute Abend.

