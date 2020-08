vor 32 Min.

"Promi Big Brother" 2020: Gestern mit Folge 8 - neuer Promi im Container

Wer rückte bei Promi Big Bother 2020 in Folge 8 nach? Alle Infos hier im Nachbericht.

"Promi Big Brother" 2020 lief gestern mit Folge 8. Alles wichtigen Infos dazu lesen Sie hier in unserem Nachbericht.

Von Monique Neubauer

Nachdem zuletzt einige Kandidaten den BB-Container verlassen mussten, waren noch 13 Kandidaten im Märchenschloss und im Märchenwald dabei. Was gestern in Folge 8 alles los war, lesen Sie hier in unserem Nachbericht.

"Promi Big Brother" gestern: Nachbericht zu Folge 8

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Bereits zwei Promis verließen das Promi BB-Haus freiwillig. Den Anfang machte Jenny Frankhauser. Kurz darauf entschied sich auch Senay Güler dazu, den Märchenwald zu verlassen. Die Moderatoren der Show kündigten jedoch in der letzten Sendung an, dass ein neuer Promi nachrücken wird.

Um das lichte Feld der Promis wieder aufzufüllen, zog Alessia-Millane Herren, Tochter von Willi Herren, in das " Promi Big Brother" ein.

Wer ist raus?

In der gestrigen Folge musste niemand die Show verlassen - alle Promis durften weiterhin im Märchenschloss bzw. Märchenwald wohnen bleiben.

(AZ)

