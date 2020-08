vor 16 Min.

"Promi Big Brother" 2020: In Folge 15 flogen gestern die Fetzen

"Promi Big Brother" 2020: Gestern in Folge 15 gab es einen handfesten Streit zwischen zwei Bewohnerinnen. Welche das waren, erfahren Sie in unserem Nachbericht.

Im Märchenwald standen bei " Promi Big Brother" 2020 in Folge 15 die Zeichen auf Stunk. Aber wieso eigentlich? Und grabschte Emmy weiter an Udo herum? Mehr dazu erfahren Sie in unserem Nachbericht.

"Promi Big Brother" gestern: Nachbericht zu Folge 15

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Erst war sie im Wald, dann im Schloss und am Ende wieder im Wald: Katy Bähm. Bei der Fake-Wahl war sie auf Platz zwei gelandet, was ihr so gar nicht gefiel. Katy hielt sich nämlich selbst für "authentisch". Simone Ballack-Mecky, die zuvor bei der Wahl in Tränen ausgebrochen war, hatte aber offensichtlich ein kleines Problem mit Katy.

An Tag 15 sahen wir nun den "fast handgreiflichen Streit" zwischen Simone und der Mobberin, der eigentlich schon stattgefunden hatte. Sat.1 präsentierte ihn aber am gestrigen Abend noch einmal zur besten Sendezeit. Dabei hatte es aber auch schon immer wieder in den vergangenen Tagen zwischen Katy und dem Rest der Bewohner gebrodelt. Sie dränge sich bei den Spielen zu sehr in den Vordergrund, lautet der Vorwurf. Ob sich da in den kommenden Tagen ein größerer Streit anbahnt?

Derweil vergnügten sich Emmy und Udo am laufenden Band. Wobei die Avancen eher von ihr ausgingen und Udo grinsend die Grabschereien über sich ergehen ließ.

Wer ist raus?

Mit der Turtelei im " Big Brother"-Haus ist jetzt aber erstmal Schluss - Udo Bönstrup musste die Show am Ende von Folge 15 verlassen.

