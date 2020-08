18:56 Uhr

"Promi Big Brother" 2020: In Folge 20 wird es heute ernst

Auch Emmy Russ ist noch mit dabei. Wie sie sich schlagen wird, erfahren Sie heute Abend in Folge 20 von "Promi Big Brother" 2020. Alle Infos lesen Sie auch hier in der Vorschau.

"Promi Big Brother" 2020 geht heute mit Folge 20 bei Sat.1 weiter. Was in der aktuellen Folge passiert, lesen Sie hier in unserer Vorschau.

Noch sieben Teilnehmer kämpfen auch heute Abend noch um den Titel " Promi Big Brother" 2020. Bereits diesen Freitag (28. August) wird die Entscheidung fallen: Wer gewinnt die Container-Show und geht mit dem Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro nach Hause. Alles zur aktuellen Folge 20 lesen Sie in unserer Vorschau.

"Promi Big Brother" heute: Vorschau auf Folge 20

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 20 von "Promi Big Brother" läuft am 26.08.2020 um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

So kurz vor dem Finale stehen noch sieben Teilnehmer auf der "Promi Big Brother" Liste - Und die Kluft zwischen den Kandidaten könnte nicht größer sein. Da seit gestern alle Kandidaten im Märchenwald wohnen ist in Folge 20 mit vielen Spannungen zu rechnen. Aber auch Gefühle kommen nicht zu kurz. Ganz klar: Die Emotionen gehen in den letzten Tagen vor dem Finale mit den Bewohnern durch.

Wer die Show als nächstes verlassen muss, sehen Sie heute Abend bei Sat.1.

"Promi Big Brother" 2020: Alle Infos zu Promi BB heute

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

