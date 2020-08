vor 16 Min.

"Promi Big Brother" 2020: In Folge 5 wird es heute turbulent

Auch am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von "Promi Big Brother" 2020 zu sehen. Hier lesen Sie in unserer Vorschau, was heute in Folge 5 der Show passiert.

Von Carla Gospodarek

Nach dem gestrigen Ausscheiden von Claudia Kohde-Kilsch gibt es bei " Promi Big Brother" 2020 nun einen Bewohner weniger. Ob sich das auf die Stimmung der anderen Kandidaten auswirken wird? Eine aktuelle Vorschau zur heutigen Folge 5 der Sat.1-Show lesen Sie hier in unserer Übersicht.

"Promi Big Brother" heute: Die Vorschau auf Folge 5

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von "Promi Big Brother" läuft am 11.08.20 um 22.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Nachdem bereits in Folge 4 ordentlich die Fetzen folgen, geht es auch heute in Folge 5 turbulent weiter. Vor allem nach dem ersten Exit in der gestrigen Ausgabe liegen die Nerven bei einigen Kandidaten blank. Auch heute wird wieder gestritten und gemeckert was das Zeug hält - aber nicht alle Bewohner verbreiten schlechte Stimmung. Schließlich könnte sich zwischen dem Liebesdreieck Mischa, Adela und Emmy was anbahnen..

(AZ)

