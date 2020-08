vor 16 Min.

"Promi Big Brother" 2020, Kandidaten: Wer ist noch drin? Wer ist raus? Teilnehmer am 24.8.20

"Promi Big Brother" 2020 hat mit 16 Kandidaten auf Sat.1 begonnen. Wer ist raus? Wir präsentieren Ihnen, welche Teilnehmer noch als Bewohner bei Promi BB dabei sind.

Kandidaten bei " Promi Big Brother" 2020 auf Sat.1: Die mit Stars der B- und C-Kategorie gespickte Container-Show wird in der aktuellen achten Staffel erstmals drei statt wie bisher zwei Wochen dauern. Doch wer tritt in die Fußstapfen von Janine Pink und gewinnt die Show?

Die Kandidaten sind am 7. August 2020 offiziell ins BB-Haus eingezogen - wobei Jenny Frankhauser, Senay Güler und Elene Lucia Ameur freiwillig das Haus verließen. Alessia-Millane Herren und Aaron Königs zogen als Nachrücker ein, jedoch musste auch Alessia-Millane Herren die Show mittlerweile wieder verlassen. Zuletzt traf es nun Udo Bönstrup und Adela Smajic. Hier stellen wir Ihnen alle Kandidaten vor.

Kandidaten von "Promi Big Brother" 2020: Teilnehmer als Bewohner - Wer ist noch dabei?

Aaron Königs

Aaron studiert Germanistik und Musikwissenschaften in Köln. Bekannt geworden ist der Düsseldorfer durch seine Teilnahme an der ersten Gay-Dating-Show " Prince Charming", in der er es am Ende auf den vierten Platz schaffte. Auch bei " The Mole" war er zu sehen.

Mehr erfahren Sie hier: Aaron Königs im Porträt.

Aaron Königs Bild: Willi Weber, Sat.1

Ikke Hüftgold

Auch der 44-Jährige Ikke Hüftgold ist Schlagersänger - und profitiert bei "Promi Big Brother" von der Absage seines Genre-Kollegen Lorenz Büffel. Sein bekanntester Hit heißt "Dicke Titten, Kartoffelsalat" - wohl ein Mallorca-taugliches Loblied auf feucht-fröhliche Grillfeste.

Mehr erfahren Sie hier: Ikke Hüftgold im Porträt.

Ikke Hüftgold Bild: SAT.1/Marc Rehbeck

Kathy Kelly

Kathleen Anne - besser bekannt als Kathy Kelly - ist Teil der Kelly-Family. Sie ist das drittälteste Kind der Familie und arbeitet seit 2001 auch als Solo-Künstlerin. Als Kandidatin bei Promi BB ist Kathy die erste Teilnehmerin einer Trash-TV-Show der Kelly Family. Mehr erfahren Sie hier: Kathy Kelly im Porträt.

Kathy Kelly Bild: SAT.1/Marc Rehbeck

Emmy Russ

Das Bikinimodel ist durch ihr Teilnahme an der Dating-Show "Beauty and the Nerd" in die Öffentlichkeit gekommen. Die Show verließ sie wegen Streitigkeiten mit einer Mitstreiterin schon nach der dritten Folge freiwillig.

Mehr erfahren Sie hier: Emmy Russ im Porträt.

Emmy Russ Bild: SAT.1/Marc Rehbeck

Mischa Mayer

Mischa Mayer war erstmals 2019 bei " Love Island" zu sehen. Der 27-jährige Pfälzer stand mit Laura Maria Lettgen im "Love Island"-Finale und verließ mit ihr gemeinsam als Paar die Show. Für eine Beziehung reichte es nach der Sendung jedoch nicht.

Mehr erfahren Sie hier: Mischa Mayer im Porträt.

Mischa Mayer Bild: SAT.1/Marc Rehbeck

Werner Hansch

Er ist der älteste Kandidat bei "Promi Big Brother": Werner Hansch ist mit 81 Jahren ins Promi-BB-Haus gezogen. Der Sportreporter erlangte mit seinen bissigen Kommenaren Kultstatus bei Fußballfans und war auch in der Videospiel-Reihe "FIFA" zu hören.

Hier lesen Sie mehr: Werner Hansch im Porträt.

Werner Hansch Bild: SAT.1/Marc Rehbeck

Ramin Abtin

Der Sportlehrer und Personal Trainer ist aus der TV-Sendung "The Biggest Loser" bekannt. Dort ist er seit 2013 als Coach dabei, um den Kandidaten beim Abnehmen zu helfen.

Hier lesen Sie mehr: Ramin Abtin im Porträt.

Ramin Abtin Bild: SAT.1/Marc Rehbeck

Simone Ballack-Mecky

Simone Ballack-Mecky ist die Ex-Frau von Fußballspieler Michael Ballack. Die beiden hatten 2008 geheiratet und waren zu diesem Zeitpunkt bereits zehn Jahre zusammen. 2012 ließen sie sich aber scheiden. Mittlerweile ist die heute 44-Jährige mit Andreas Mecky verheiratet.

Mehr dazu erfahren Sie hier: Simone Ballack-Mecky im Porträt

Simone Ballack-Mecky Bild: SAT.1/Marc Rehbeck

Katy Bähm

Auch Katy Bähm ist TV-erfahren: Die 26-Jährige Drag-Queen war Teil der erfolgreichen ersten Staffel von "Queen of Drags" auf ProSieben. Neben ihren TV-Auftritten verkauft Bähm im Netz Perücken und baut ihre Instagram-Präsenz aus.

Mehr erfahren Sie hier: Katy Bähm im Porträt

Katy Bähm Bild: SAT.1/Marc Rehbeck

"Promi Big Brother" 2020, Kandidaten: Wer ist raus?

Adela Smajic

Die Schweizerin ist erst 27 - und hat schon eine Karriere als Bachelorette im Schweizer Fernsehen hinter sich. Zudem ist die Tochter von Fussball-Legende Admir Smajic als Moderatorin für den Sender TeleBasel tätig.

Mehr erfahren Sie hier: Adela Smajic im Porträt.

Adela Smajic Bild: SAT.1/Marc Rehbeck

Udo Bönstrup

Der Online-Comedian, der besonders auf Facebook für Furore sorgt, war auch bei der Show dabei. Der 24-Jährige, mit bürgerlichem Namen Hendrik Nitsch, spielt in seinen Sketchen meist einen 1944 geborenen Mann und macht Rentnerwitze.

Mehr erfahren Sie hier: Udo Bönstrup im Porträt.

Udo Bönstrup Bild: SAT.1/Marc Rehbeck

Elene Lucia Ameur

Auch Elene Lucia Ameur ist vor allem durch die RTL2-Soap " Berlin Tag & Nacht" bekannt geworden. Nach dem Ausstieg aus BTN ist die Schauspielerin jetzt auch als Synchronsprecherin tätig.

Hier lesen Sie mehr: Elene Lucia Ameur im Porträt.

Bild: Marc Rehbeck, SAT.1

Alessia-Millane Herren

Die 18-Jährige ist die Tochter von Schauspieler und Ballermann-Star Willi Herren. Bei "Promi Big Brother" möchte die Schülerin in die Fußstapfen ihres Vaters treten, der sich der Herausforderung mit Big Brother bereits 2017 stellte. Mehr erfahren Sie hier: Alessia-Millane Herren im Porträt.

Alessia-Millane Herren Bild: SAT.1/Willi Weber

Jasmin Tawil

Die 1982 geborene Berlinerin wurde als Darstellerin der Franziska Reuter bei GZSZ auf RTL bekannt. Zuvor hatte sie bereits beim Sender Viva gearbeitet. Ab 2001 war Tawil mit dem Musiker Adel Tawil liiert, ab 2011 auch für drei Jahre mit ihm verheiratet.

Mehr erfahren Sie hier: Jasmin Tawil im Porträt.

Jasmin Tawil Bild: SAT.1/Marc Rehbeck

Senay Güler

Senay Güler lebt in Berlin und verdient sich seinen Lebensunterhalt als DJ für House und Electro. Außerdem ist er nebenbei als Model und Blogger tätig. Der DJ hat türkische Wurzeln und ist in Hessen aufgewachsen.

Mehr erfahren Sie hier: Senay Güler im Porträt.

Bild: SAT.1/Marc Rehbeck

Jenny Frankhauser

Sie rückt für die ursprünglich eingeplante Saskia Beecks nach. Die Halbschwester von Daniela Katzenberger ist mittlerweile selbst immer wieder im TV zu sehen und wurde 2018 sogar Dschungelkönigin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus".

Mehr erfahren Sie hier: Jenny Frankhauser im Porträt.

Claudia Kohde-Kilsch

Eine echte Wimbledon-Siegerin war bei der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother auch dabei. Claudia Kohde-Kilsch musste die Sendung an Tag 4 aber schon wieder verlassen. Mehr erfahren Sie hier: Claudia Kohde-Kilsch im Porträt.

Claudia Kohde-Kilsch Bild: SAT.1/Marc Rehbeck

Saskia Beecks

Die 32-Jährige ist Trash-Zuschauern keine Unbekannte: Beecks stand für "Berlin Tag & Nacht" vor der Kamera. Zudem machte die Schauspielerin zuletzt Schlagzeilen, als sie auf Instagram zugab, bei Skandal-Videodreh von Rapperin Shirin David dabei gewesen zu sein - inmitten der Corona-Pandemie. Bei "Promi Big Brother" machte sie kurz vor dem Start einen Rückzieher: Sie zog aus dem Quarantäne-Hotel der Sendung in Köln aus und gab bekannt, dass sie doch nicht ins Haus von Promi BB einziehen werde. Sie habe gemerkt, dass das einfach zu viel für sie gewesen wäre, sagte sie der Bild.

Mehr erfahren Sie hier: Saskia Beecks im Porträt.

Saskia Beecks Bild: SAT.1/Marc Rehbeck

Sascha Heyna

Er ist Moderator und Schlagersänger: TV-Zuschauer kennen den 45-Jährigen vom Shopping-Sender QVC. Zudem ist der Kölner, der unter anderem in Augsburg volontierte, als Sänger auf deutschen Bühnen unterwegs. Auf Alben wie "Saschas Starparade" versammelte Heyna unter anderem Stars wie Wolfgang Petry und Helene Fischer.

Mehr erfahren Sie hier: Sascha Heyna im Porträt.

Sascha Heyna Bild: SAT.1/Marc Rehbeck

(dfl)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen