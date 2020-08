vor 16 Min.

"Promi Big Brother" 2020: Schlechte Stimmung? Gestern kam Folge 17

Bei Sat.1 lief gestern "Promi Big Brother" 2020 mit Folge 17. Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos zur Sendung in unserem Nachbericht.

Von Carla Gospodarek

Gestern am Sonntag stand eine neue Folge von " Promi Big Brother" auf dem Programm. Auch diesmal sorgten die Promis wieder dafür, dass es im Haus nicht langweilig wurde. Es wurde gelacht, geweint - und natürlich gemeckert, was das Zeug hält.

Hier in unserem Nachbericht präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um Folge 17 am gestrigen Sonntag, 23. August 2020, in unserer Übersicht.

"Promi Big Brother" gestern: Nachbericht zu Folge 17

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Auch diesmal ging es im Haus wieder turbulent zu. Nach dem Auszug von Adela in der vorherigen Folge war die Stimmung im Haus gedrückt. Mischa traf dieser am heftigsten. Weswegen Nominierungssieger Werner sich bei ihm entschuldigte: "Ich kann es nicht ändern, es tut mir leid." Der Muskelmann ist dem 82-Jährigen nicht böse, umarmt ihn und lässt sich weiter trösten.

"Ich kann noch gar nicht richtig realisieren, was gerade passiert ist", jammerte Mischa im Sprechzimmer und brach in Tränen aus. Adela sei seine Bezugsperson gewesen. "Sie war der Mensch, der mich hier motiviert hat", sagte Mischa.

Wer ist raus?

Bei der gestrigen Nominierung waren nur die Männer dran. Aaron war geschützt und da Ikke das Märchenduell verloren hatte, stand er schon auf der Liste. Die anderen Teilnehmer wählten dann auch noch Sascha und Ramin auf die Liste.

Bei der anschließenden Entscheidung erwischte es dann Sascha. Er muss das Haus verlassen.

