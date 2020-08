vor 18 Min.

"Promi Big Brother" 2020: Schlechte Stimmung? Heute kommt Folge 17

Bei Sat.1 läuft "Promi Big Brother" 2020 heute mit Folge 17. Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos zur Sendung in unserer aktuellen Vorschau.

Von Carla Gospodarek

Heute am Sonntag steht eine neue Folge von " Promi Big Brother" auf dem Programm. Auch diesmal sorgen die Promis wieder dafür, dass es im Haus nicht langweilig wird. Es wird gelacht, geweint - und natürlich gemeckert, was das Zeug hält.

Hier in unserer Vorschau präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um Folge 17 am heutigen Sonntag, 23. August 2020, in unserer Übersicht.

"Promi Big Brother" heute: Vorschau auf Folge 17

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 17 von "Promi Big Brother" läuft am 23.08.20 um 22.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Auch diesmal geht es im Haus wieder turbulent zu. Nach dem Auszug von Adela in der gestrigen Folge ist die Stimmung im Haus gedrückt. Auch der nächste Streit lässt da natürlich nicht lange auf sich warten..

Welcher Promi muss wohl am heutigen Abend um seinen Verbleib bei "Promi Big Brother" zittern? Das sehen Zuschauer ab 22.15 Uhr bei Sat.1.

"Promi Big Brother" 2020: Alle Infos zu Promi BB

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Kandidaten bei Promi Big Brother 2020.

Moderatoren

Hier stellen wir Moderatorin Marlene Lufen im Porträt und hier Moderator Jochen Schropp im Porträt vor.

Übertragung

Das sind die Infos zur Übertragung von Promi Big Brother im TV und Live-Stream.

Die Late Night Show

Hier finden Sie die Infos zu Die Late Night Show von Promi Big Brother - rund um Sendetermine, Moderatoren, Übertragung.

Weitere Folgen

Das sind die Sendetermine und Sendezeit von Promi Big Brother 2020.

