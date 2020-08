vor 17 Min.

"Promi Big Brother" 2020: Sendetermine, Sendezeit und alle Infos zu Folge 12

"Promi Big Brother" 2020 läuft auf Sat.1. Sendetermine und Sendezeit sowie alle wichtigen Infos zu Promi BB haben wir hier in diesem Artikel für Sie.

" Promi Big Brother" ist mit dem großen Einzug auf die TV-Bildschirme zurückgekehrt. In der mittlerweile 8. Staffel hat Sat.1 diesmal insgesamt 16 mehr oder weniger bekannte deutsche Prominente in einem Märchenschloss eingesperrt, um sie 24 Stunden am Tag filmen zu können. Wann ist die neue Staffel gestartet? Wie sieht es mit Sendezeiten und Sendeterminen aus? Alle Infos rund um "Promi Big Brother" 2020 haben wir hier für Sie.

"Promi Big Brother" 2020: Start-Termin

Der Start-Termin von "Promi Big Brother" 2020 war der 7. August. An dem Tag gab es ab 20.15 Uhr der Einzug der Promis zu sehen.

"Promi Big Brother" 2020: Sendetermine und Sendezeit

Folge 1: Freitag, 7. August, 20.15 Uhr

Folge 2: Samstag, 8. August, 22.15 Uhr

Folge 3: Sonntag, 9. August, 22.15 Uhr

Folge 4: Montag, 10. August, 20.15 Uhr

Folge 5: Dienstag, 11. August, 22.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 12. August, 22.15 Uhr

Folge 7: Donnerstag, 13. August, 22.15 Uhr

Folge 8: Freitag, 14. August, 20.15 Uhr

Folge 9: Samstag, 15. August, 22.15 Uhr

Folge 10: Sonntag, 16. August, 22.15 Uhr

Folge 11: Montag, 17. August, 20.15 Uhr

Folge 12: Dienstag, 18. August, 22.15 Uhr

Folge 13: Mittwoch, 19. August, 22.15 Uhr

Folge 14: Donnerstag, 20. August, 22.15 Uhr

Folge 15: Freitag, 21. August, 20.15 Uhr

Folge 16: Samstag, 22. August, 22.15 Uhr

Folge 17: Sonntag, 23. August, 22.15 Uhr

Folge 18: Montag, 24. August, 20.15 Uhr

Folge 19: Dienstag, 25. August, 20.15 Uhr

Folge 20: Mittwoch, 26. August, 20.15 Uhr

Folge 21: Donnerstag, 27. August, 20.15 Uhr

Folge 22: Freitag, 28. August, 20.15 Uhr

2020 läuft "Promi Big Brother" nicht nur zwei Wochen lang täglich im TV, sondern gleich drei Wochen. Laut Sat.1 gibt es die Ausstrahlung montags und freitags um 20.15 Uhr zu sehen, in der dritten Woche ab dem 24. August laufen die Folgen sogar an allen Tagen zur Primetime. An den anderen Tagen wird die neue Staffel ab 22.15 Uhr gezeigt.

Nach den Folgen läuft auf dem Sender sixx übrigens immer noch "Promi Big Brother - Die Late Night Show". Hier gibt es die Infos dazu: Promi Big Brother - Die Late Night Show: Sendetermine, Moderatoren, Übertragung.

Kandidaten von "Promi Big Brother" 2020

Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2020 sind in das Märchenschloss eingezogen. Hier gibt es die Übersicht über die Bewohner: Promi Big Brother 2020, Kandidaten: Wer ist schon raus? Wer noch drin?

Die Moderatoren von "Promi Big Brother" 2020

Auch in diesem Jahr übernehmen die Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen die Gastgeberrolle in der Sendung. Weitere Infos zum Moderatoren-Duo erhalten Sie hier: Moderator Jochen Schropp im Porträt und Moderatorin Marlene Lufen im Porträt.

"Promi Big Brother" 2020 Übertragung

Wie und wo wird "Promi Big Brother" 2020 übertragen? Gibt es neben der Ausstrahlung im TV auch einen Stream? Alle Infos zur Übertragung von Staffel 8 finden Sie in diesem Artikel: Promi Big Brother 2020: Übertragung im TV und Live-Stream.

