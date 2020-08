18:47 Uhr

"Promi Big Brother" 2020: Vorschau zum Finale heute in Folge 22

Auch Mischa Meyer ist noch bei "Promi Big Brother" 2020 am Start. Kann er heute im Finale gewinnen? Mehr zu Folge 22 lesen Sie in unserer Vorschau.

"Promi Big Brother" 2020: Vorschau auf das Finale heute in Folge 22 - Wer ist noch dabei? Um was geht es? Und wer hat wohl die größten Chancen? Hier können Sie es nachlesen.

Nur noch vier Teilnehmer sind übrig bei " Promi Big Brother" 2020 - und heute Abend steht in Folge 22 schon das Finale auf dem Programm. Wer sind die vier Bewohner? Wie stehen ihre Chancen auf den Sieg? Und um was geht es eigentlich im Finale? Das erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

"Promi Big Brother" heute: Vorschau auf Folge 22 - das Finale

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 22 - das Finale - von "Promi Big Brother" läuft am 28.08.2020 um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

"Promi Big Brother" 2020 geht mit der heutigen Sendung zu Ende. Turbulente 22 Tage sind damit vorbei. Am Ende sind es nur noch vier Teilnehmer, die sich um das Preisgeld von 100.000 Euro streiten. Doch welche Kandidaten sind das? Im Halbfinale mussten - überraschend - Emmy Russ und Katy Bähm gehen.

Noch im Schloss sind Ikke Hüftgold, Werner Hansch, Mischa Meyer und Kathy Kelly. Wie stehen ihre Chancen? Mischa Meyer hat schon das ein oder andere Zuschauervoting überstanden, das gilt auch für Kathy Kelly. Jedoch entscheiden auch die Nominierungen der Kontrahenten, wer am Ende überhaupt zur Wahl steht. Das heißt, wer gut in den Spielen ist, hat mehr Stimmen und kann sich selbst vor einer Nominierung schützen.

Größte Chancen auf den Sieg haben damit vielleicht eher die Underdogs wie Werner Hansch und Ikke Hüftgold. Heute Abend wissen wir mehr.

"Promi Big Brother" 2020: Alle Infos zu den Teilnehmern

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Kandidaten bei Promi Big Brother 2020.

Moderatoren

Hier stellen wir Moderatorin Marlene Lufen im Porträt und hier Moderator Jochen Schropp im Porträt vor.

Übertragung

Das sind die Infos zur Übertragung von Promi Big Brother im TV und Live-Stream.

Die Late Night Show

Hier finden Sie die Infos zu Die Late Night Show von Promi Big Brother - rund um Sendetermine, Moderatoren, Übertragung.

Weitere Folgen

Das sind die Sendetermine und Sendezeit von Promi Big Brother 2020.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen