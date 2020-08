vor 16 Min.

"Promi Big Brother" 2020, gestern Folge 4: Tag der Entscheidung

"Promi Big Brother" 2020, Nachbericht: Gestern ging es mit Folge 4 weiter. Dabei stand auch die erste Entscheidung an: Wer musste das Haus verlassen?

Die ersten Tage sind geschafft bei " Promi Big Brother" 2020. Noch blieben die großen Dramen aus. Dafür bahnen sich schon die ersten Liebeleien an. Wie es in Folge 4 weiterging.

"Promi Big Brother" gestern: Nachbericht zu Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Zwei Umzüge haben stattgefunden: Udo konnte den Märchenwald verlassen und ins Märchenschloss einziehen. Dort warteten Werner Hansch, Simone Mecky-Ballack, Kathy Kelly, Sascha Heyna und Claudia Kohde-Kilsch auf ihn. Dafür musste Ikke Hüftgold seinen Platz an der Sonne räumen und zum gemeinen Volk in den Märchenwald, wo die Sonne tagtäglich erbarmungslos herunterknallt. Hier gab es auch in Folge 4 wieder genervte Sonnenanbeter, viel nackte Haut und sonst nur Langeweile.

Außerdem musste ein Bewohner das Haus verlassen. Die Entscheidung der Zuschauer fiel auf Claudia Kohde-Kilsch: Weil die ehemalige Tennisspielerin die wenigsten Anrufe erhielt, musste sie bereits an Tag vier ihre Koffer packen.

