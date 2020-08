vor 38 Min.

"Promi Big Brother" 2020, gestern mit Folge 7: Kehrt jetzt Ruhe im Container ein?

"Promi Big Brother" 2020 lief gestern mit Folge 7 auf Sat.1. Alles Wichtige zur aktuellen Ausgabe erfahren Sie hier in unserem Nachbericht.

Gestern stand Folge 7 von " Promi Big Brother" 2020 an. Erstmals stehen die Teilnehmer nicht zwei, sondern drei Wochen ununterbrochen unter Beobachtung. Alle Infos zur gestrigen Ausgabe erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

"Promi Big Brother" gestern: Nachbericht zu Folge 7

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Die verbleibenden Mitbewohner sind geschockt: Am gestrigen Mittwoch entschieden sich gleich zwei Bewohner dazu, den Container freiwillig zu verlassen. Jenny Frankhauser begründete ihr aus mit Schuldgefühlen: Sie stand gemeinsam mit Elene Lucia Ameur auf der Nominierungsliste, da beide kürzlich einen Regelverstoß begingen. Jenny Frankhauser versuchte ihre Mitbewohnerin vor dem Rauswurf zu bewahren. "Ich werde das 'Big Brother'-Haus verlassen, weil ich nicht zulassen will, dass Elene wegen mir gehen muss. Ich fühle mich schuldig", so die 27-Jährige.

Wer ist raus?

Doch damit nicht genug. Die Bewohner müssen nun auch ohne Senay Güler auskommen, der kurz nach Jenny Frankhauser, das Haus verließ. Durch seine Launen und Attacken sorgte er in der vergangenen Woche häufiger für Ärger und Stress unter den Teilnehmern. Da er selbst merkte, dass die Mitbewohner oft mit seiner Art nicht klar kommen, entschied er sich dazu das Haus zu verlassen.

