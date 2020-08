08:05 Uhr

"Promi Big Brother" 2020, heute mit Folge 13: Wie reagieren die Kandidaten auf Elenes Auszug?

"Promi Big Brother" 2020 läuft heute mit Folge 13. Alle Infos zur aktuellen Ausgabe erhalten Sie hier.

Von Tanja Schauer

Die aktuelle Staffel von " Promi Big Brother" 2020 ist in vollem Gange. Auch dieses Jahr sparen die Kandidaten nicht am erwarteten Drama. Was Zuschauer in der heutigen Folge 13 erwartet, erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

"Promi Big Brother" heute: Vorschau auf Folge 13

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 13 von "Promi Big Brother" läuft am 19.08.20 um 22.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Und wieder schmeißt ein Promi hin: Mit Elene Lucia Ameur entschied sich die mittlerweile dritte Kandidatin, den Container freiwillig zu verlassen. Der Exit der 26-Jährigen kam allerdings wenig überraschend. Die ehemalige " Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin kündigte bereits in den vergangenen Folgen an, den Container verlassen zu wollen. Zunächst setzte sie dabei jedoch auf die Zuschauer und bat darum, rausgewählt zu werden. Als sich die Zuschauer jedoch für Alessia-Millane Herren entschieden und diese nach Hause schickten, beschloss die Schauspielerin, den Container auf eigenen Wunsch zu verlassen.

Wie werden die Kandidaten auf den Auszug von Elene reagieren? Wird es einen weiteren Nachrücker geben? Dies erfahren die Zuschauer heute Abend um 22.15 Uhr.

(AZ)

