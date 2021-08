"Promi Big Brother" 2021: Wer ist Barbara Kijewski?

"Promi Big Brother" 2021: Staffel 9 läuft aktuell bei Sat.1 im TV. Eine der Kandidatinnen ist Barbara Kijewski. Wir stellen Ihnen die Bloggerin im Porträt vor.

Derzeit ist Staffel 9 von " Promi Big Brother" tagtäglich auf Sat.1 zu sehen. Insgesamt 22 Folgen wird es geben, in denen das Zusammenleben der (mehr oder weniger) prominenten Bewohner des raumschiffartigen Wohncontainers gezeigt wird. Die Moderatoren des Spektakels sind, wie schon im vergangenen Jahr, Marlene Lufen und Jochen Schropp.

Während der Großteil der Kandidaten und Kandidatinnen bereits vor einigen Tagen eingezogen ist und die Möglichkeit hatte, sich einzuleben, gibt es auch in diesem Jahr wieder einige Nachrücker. Einer der Neuzugänge ist dabei Barbara Kijewski. Die Profi-Anglerin zog in Folge 6 gemeinsam mit Pascal Kappés in das "Promi Big Brother"-Haus ein und zeigte sich vorab zuversichtlich: "Ich glaube, ich bringe ein bisschen Fröhlichkeit mit. Ich bin eine sehr positive Persönlichkeit und ich hoffe, dass ich etwas bewegen und Liebe reinbringen kann."

Wollen Sie mehr über Barbara Kijewski erfahren? Hier in unserem Porträt liefern wir Ihnen alle Informationen rund um Wohnort, Beruf und Leben der "Promi Big Brother"-Kandidatin.

"Promi Big Brother" 2021: Alter, Beruf - Der Steckbrief von Barbara Kijewski

Alter: geheim

Wohnort: Bergisch Gladbach

Beruf: Profi-Anglerin und Reisebloggerin

Instagram : @babskijewski

Über das Privatleben von Barbara Kijewski ist recht wenig bekannt. Auch ihr Geburtsdatum sowie ihr Alter verschweigt die Bloggerin der Öffentlichkeit.

"Promi Big Brother"-Kandidatin Barbara Kijewski: Angeln ist schon seit ihrer Kindheit ihre Leidenschaft

Aufgewachsen in Berlin ist Barbara Kijewski (genannt "Babs") schon als Kind fasziniert von der Welt der Fische. Zum Fischen selbst brachten sie damals zwei Schulfreunde - schon nach dem ersten Angel-Ausflug war die Leidenschaft für den Sport entfacht. Im Laufe der Zeit betrieb die gelernte Bauzeichnerin das Angeln immer professioneller und schaffte schließlich den Sprung zur Profi-Anglerin. Was ist für Kijewski im tagtäglichen Leben das Wichtigste? "Meine Freiheit, meine Angelsachen und dass ich, wann immer ich möchte, die Möglichkeit habe, einfach angeln zu gehen."

In den letzten Jahren war Barbara Kijewski dank ihrer Angel-Erfolge regelmäßig im Fernsehen zu sehen. So war sie in der Vergangenheit zweimal zu Gast bei Stefan Raabs "TV total". Darüber hinaus war sie für den Discovery Channel in Großbritannien und Kanada unterwegs und bekam auf DMAX sogar ihre eigene Show "Das Angelduell". Z und moderiert die „Fisch&Fang“-Profiliga.

"Promi Big Brother" 2021: Barbara Kijewski betreibt einen eigenen Blog

Seit 2016 konzentriert sich Barbara Kijewski ausschließlich auf ihre eigenen Online-Inhalte und produziert regelmäßig eigene Bilder und Videos zum Thema Angeln für ihre Social-Media-Kanäle.

Trotz ihrer wirklich großen Bekanntheit innerhalb der Angelszene ist der Berlinerin durchaus bewusst, dass sie nicht zu den berühmtesten Gesichtern bei "Promi Big Brother 2021" zählt. Das sieht sie aber sogar als großen Vorteil: "Ich bin ein weißes Blatt und kann es selbst beschriften", freut sie sich über ihren Promistatus.