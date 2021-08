"Promi Big Brother" 2021: Das ist Daniel Kreibich

"Promi Big Brother" 2021 gibt es im TV bei Sat.1 zu sehen. Mit dabei ist Daniel Kreibich. Hier im Porträt stellen wir Ihnen den Kandidaten näher vor.

"Was wir im Leben tun, widerhallt in der Ewigkeit", heißt es auf der offiziellen Internetseite von Daniel Kreibich, der sich als Hellseher bezeichnet. Nun nimmt er an " Promi Big Brother" 2021 teil.

Die neue Staffel startet am 8. August bei Sat.1. 22 Folgen werden zu sehen sein. "Ich habe für mich schon einen kleinen Blick in die Zukunft geworfen. Ich weiß, dass es für mich sehr anstrengend, aber auch lustig werden wird", sagt Daniel Kreibich in einem Interview mit Sat.1. Hier im Porträt lesen Sie mehr zu dem 37-Jährigen.

"Promi Big Brother" 2021: Daniel Kreibich im Porträt - Alter und Beruf

Hier ein kurzer Steckbrief zu Daniel Kreibich:

Alter: 37

Beruf: Hellseher und Lifecoach

Geburtstag: 23. September 1983

Wohnort: Regensburg

Was bringt Daniel Kreibich auf die Palme? "Unordnung, keine Hygiene und wenn jemand total nervig ist."

Sternzeichen: Jungfrau

Instagram: @der_hellseher

Daniel Kreibich ist bei Astro TV zu sehen

Daniel Kreibich wurde am 23. September 1983 geboren. Er habe nach eigenen Angaben schon früh erkannt, dass er Dinge erspüren könne, die anderen Menschen verborgen blieben - Namen, Daten und Energien nennt es als Beispiele. Mit 16 Jahren entschied er sich dafür, als Hellseher sein Geld zu verdienen. Er gibt an, mittlerweile etwa 25.000 Kunden zu haben. Daniel Kreibich ist immer wieder im Fernsehen bei Astro TV zu sehen, wo Menschen anonym anrufen und sich beraten lassen.

"Ich bin jemand, der sehr polarisiert. Das weiß ich", sagte er in einem Video von Sat.1. Die Bild betitelte Daniel Kreibich als "TV-Scharlatan". Der 37-Jährige klagte gegen die Zeitung und forderte eine Entschädigung in Höhe von 15.000 Euro.

Durch das Gerichtsurteil musste Bild nur bestimmte Details der Berichterstattung verändern. Laut Urteil müsse Daniel Kreibich die allgemeine Kritik an seiner Tätigkeit allerdings hinnehmen, da er sich selbst zum "Star-Hellseher" ernannt habe. "Ich möchte immer anderen Menschen helfen mit meiner Gabe und werde dafür bestraft, ich sag' mal, mit negativen Schlagzeilen", sagte der 37-Jährige in einem Video mit Sat.1.

Auf Instagram hat Daniel Kreibich etwa 1100 Abonnenten. Laut Sat.1 kann Dabiel Kreibich "durchaus lieb und nett sein", allerdings könne eine andere Seite von ihm zum Vorschein kommen, falls jemand seine Grenze überschreite. (EJ)