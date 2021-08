"Promi Big Brother" 2021: Wer ist Danny Liedtke?

"Promi Big Brother" 2021 läuft auf Sat.1. Hier stellen wir Ihnen den Kandidaten Danny Liedtke genauer im Porträt vor.

"Promi Big Borther" 2021 ist heute auf Sat.1 zu sehen. Auch Danny Liedke aus Köln wird sich in diesem Jahr der Herausforderung stellen und in den Container ziehen. In einem Youtube-Video teilt der Schauspieler die Vorfreude auf " Promi Big Brother" mit seinen Fans. "Seit der ersten Staffel gucke ich Big Brother", so der 31-Jährige im Video. Nun darf er selbst ein Teil des Formats sein.

Bereits im vergangenen Jahr hätte der Kölner sein neues Quartier im wohl berühmtesten Container der Welt beziehen sollen, wie er im Video weiter verrät. Doch wer ist Danny Liedtke? Hier im Porträt stellen wir Ihnen den Schauspieler genauer vor.

"Promi Big Brother" 2021: Danny Liedtke im Porträt - Beruf, Größe und Alter

Hier ein kurzer Steckbrief zu Danny Liedtke, mit Infos, die Sat.1 über den Kandidaten veröffentlichte:

Alter: 31 Jahre

Geburtsdatum: 31. März 1990

Geburtsort: Wippra

Sternzeichen: Widder

Größe: 1,79 m

Instagram : @_danny_liedtke_

Danny Lietke dürfte vielen Fans besser unter dem Namen Kevin "Kev" Bochow bekannt sein. Diesen verkörpert der 31-Jährige seit geraumer Zeit in zwei Reality Soaps: Zum einen "Köln 50667" und zum anderen "Leben.Lieben.Leipzig". Am 31. März 1990 wurde der Schauspieler in Wippra in Sachsen-Anhalt geboren.

Nachdem er im Jahr 2007 seinen Realschulabschluss absolvierte, begann er eine Ausbildung als Gesundheitsassistent. Diese konnte Danny Liedtke jedoch nicht zu Ende bringen. Seine Hämatophobie - zu Deutsch: Seine Angst vor Blut - machte seinen Plänen einen Strich durch die Rechung.

Mit einem Umzug nach Köln wendete sich jedoch das Blatt für ihn. Nachdem er seine neue Ausbildungsstelle als Zerspanungsmechaniker antrat, hielt er sich nebenbei mit Gelegenheitsjobs über Wasser, unter anderem beim Fernsehen. Kurz bevor seine Ausbildung zu Ende ging, erhielt der 31-Jährige die Chance, für den Dreh von "X-Diaries" zwei Monate nach Ibizia zu reisen, wo er unter anderem als Skripter und Set-Runner tätig war.

Lesen Sie dazu auch

Durch seine quirlige Art verschaffte sich der Wahlkölner dort Aufmerksamkeit und nur kurze Zeit später konnte er eine Rolle im Hauptcast von "Köln 50667" bei RTL 2 ergattern. In der Sendung verkörpert er den lebhaften Kiosk-Verkäufer Kevin.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Danny Liedtke ist seit Jahren Single

Mit einer Sache macht Danny Liedtke seit geraumer Zeit Schlagzeilen: Seit über zehn Jahren ist der Schauspieler bereits Single. Für eine Beziehung reichte es im letzten Jahrzehnt schlichtweg nicht, wie der Kölner betont, auch wenn er häufig Frauen kennenlernen würde. Generell wäre der Dauer-Single jedoch nicht von einer Partnerschaft abgeneigt. (AZ)