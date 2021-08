"Promi Big Brother" 2021: Kandidatin Gitta Saxx im Porträt

"Promi Big Brother" 2021 läuft mit Staffel 9 auf Sat.1. Im Porträt verraten wir Ihnen unter anderem Alter und Beruf von Gitta Saxx, die als Kandidatin bei Promi BB dabei ist.

Staffel 9 von " Promi Big Brother" 2021 gibt es auf Sat.1 zu sehen. Vier neue Promis beziehen nach dem freiwilligen Auszug von Daniel Kreibich das "Big Brother"- aus und eine der neuen Promi-Kandidaten ist das Jahrhundertplaymate Gitta Saxx. Die neuen Bewohner ziehen jedoch nicht direkt in ein Haus, sondern in die sogenannte "Traumstation", die an eine Raumstation auf einem unbekannten Planeten erinnern soll.

Die "Raumstation" stellt den armen Bereich in dieser Staffel dar - es gibt keine Fenster und die Kandidatinnen und Kandidaten haben insgesamt nur 90 Quadratmeter, auf denen sie sich nicht in die Quere kommen dürfen. Im Luxusbereich namens "Big Planet" stehen neben luxuriösen Annehmlichkeiten dagegen ganze 425 Quadratmeter zur Verfügung.

In welchem Lager wird Gitta Saxx ihre Zeit in der Sendung verbringen? Leidet sie unter Platzmangel oder lässt sie es sich auf dem "Big Planet" gut gehen? Die Antwort gibt es bei "Promi Big Brother" 2021. Im Porträt stellen wir Ihnen das Jahrhundertplaymate näher vor.

"Promi Big Brother" 2021: Gitta Saxx im Porträt - Beruf und Alter

Hier ein kurzer Steckbrief zu Gitta Saxx, mit Infos von Sat.1:

Alter: 56

Geburtsdatum: 22. Januar 1965

Geburtsort: Überlingen

Sternzeichen: Wassermann

Gitta Saxx wurde in Überlingen in Baden-Württemberg geboren und heißt mit bürgerlichem Namen eigentlich Gitta Ilona Sack. Nach einer Ausbildung zur Augenoptikerin zog sie nach Stuttgart und nahm 1988 an einem Shooting für den Playboy teil, woraufhin sie im Folgejahr zum Playmate des Jahres gewählt wurde. Ihre Karriere als Model nahm Fahrt auf und Saxx erlangte internationale Bekanntheit, nachdem Fotograf Hans Feurer sie 1990 für eine preisgekrönte Kampagne von Kodak engagierte, die auf den Seychellen produziert wurde.

Schließlich entschied sich Gitta Saxx dazu, ihren Job als Optikerin gänzlich an den Nagel zu hängen und sich voll auf ihre Karriere als Model zu konzentrieren. Sie wurde das Gesicht für Kosmetikunternehmen wie Lancaster, Marbert, Margret Astor und Maria Galland und schaffte es auf die Cover verschiedener deutscher Zeitschriften wie beispielsweise auf die Titelseite des Stern-Magazins. Im Jahr 2000 wurde sie vom Playboy zum "Playmate des Jahrhunderts" gewählt und begann zwei Jahre später neben ihrem Job als Model eine Karriere als DJane.

Gitta Saxx bei "Promi Big Brother" 2021

Im Fernsehen war die 56-Jährige bereits öfter zu sehen: Als Schauspielerin hatte Saxx Gastauftritte in der Soap "Unter Uns" undnahm 2009 an der österreichischen Tanzshow "Dancing Stars" teil. Auch Reality-TV ist für das Model kein Neuland, denn vor 10 Jahren bewohnte sie unter ständiger Beobachtung bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" bereits das Dschungelcamp und belegte den 9. Platz in der Sendung.

Auf die Frage, was sie am meisten an ihren neuen Mitbewohnern in der Big Brother "Traumstation" stören würde, nennt Saxx ihre "drei S" - "Schwätzer, Schnarcher, Schlaftabletten." Trotzdem freut sie sich am meisten auf die anderen Kandidaten, wie sie vor der Sendung verraten hat: "Am meisten freue ich mich natürlich auf meine neuen Mitbewohner - auch wenn wir wahrscheinlich alle gewinnen wollen. Ich freue mich auf die tollen Gespräche, die hoffentlich stattfinden", sagte sie in ihrem Videotagebuch aus der Quarantäne. (AZ)