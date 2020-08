vor 31 Min.

"Promi Big Brother" 2021: Halbfinale heute in Folge 21

Auch Werner Hansch ist weiterhin bei "Promi Big Brother" 2020 mit dabei. Alle Infos rund um die heutige Folge 21 lesen Sie hier in unserer Vorschau.

"Promi Big Brother" 2020 ist heute mit Folge 21 bei Sat.1 zu sehen. Was in der aktuellen Ausgabe alles passiert, erfahren Sie hier in unserer TV-Vorschau.

Von Carla Gospodarek

" Promi Big Brother" 2020 neigt sich allmählich dem Ende entgegen und nur noch sechs Teilnehmer haben noch die Chance auf den Sieg. Bereits am kommenden Freitag (28. August) wird die Entscheidung fallen: Wer gewinnt die Container-Show und geht mit einem Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro nach Hause?

Alle Infos rund um die vorletzte Folge 21 von "Promi Big Brother" präsentieren wir Ihnen hier in unserer aktuellen Vorschau.

"Promi Big Brother" heute: Vorschau auf Folge 21

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 21 von "Promi Big Brother" läuft am 27.08.20 um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

In der letzten Folge vor dem großen Finale liegen die Nerven bei den verbliebenen Kandidaten blank. Heute Abend entscheidet sich, wer von ihnen in der letzten Ausgabe am Freitag die Möglichkeit bekommt, von den Zuschauern zum Sieger von "Promi Big Brother" 2020 gewählt zu werden. Die Chance auf den heißbegehrten Titel und die beträchtliche Siegprämie haben noch drei Damen und drei Herren, die inzwischen alle Bewohner des Märchenwaldes sind. Wer schafft heute Abend den Einzug ins große Finale?

"Promi Big Brother" 2020: Alle Infos zu Promi BB heute

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Kandidaten bei Promi Big Brother 2020.

Moderatoren

Hier stellen wir Moderatorin Marlene Lufen im Porträt und hier Moderator Jochen Schropp im Porträt vor.

Übertragung

Das sind die Infos zur Übertragung von Promi Big Brother im TV und Live-Stream.

Die Late Night Show

Hier finden Sie die Infos zu Die Late Night Show von Promi Big Brother - rund um Sendetermine, Moderatoren, Übertragung.

Weitere Folgen

Das sind die Sendetermine und Sendezeit von Promi Big Brother 2020.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen